Sucesos
Una infracción de tráfico en Ronda delata a un fugitivo buscado en Alemania por intentar matar a tiros a un hombre
El arrestado, que iba de ocupante en un coche que circuló en sentido contrario delante de los agentes, está acusado de ir a los mandos de un patinete desde el que un compañero suyo disparó a la víctima en una cafetería de Weil am Rhein
La Policía Nacional ha detenido en Ronda a un fugitivo de 29 años y origen turco reclamado en Alemania por su presunta implicación en una tentativa de asesinato con arma de fuego el pasado mes de mayo. Según la Orden de Europea de Detención y Entrega, el arrestado conducía un patinete eléctrico y llevaba de pasajero a un pistolero que abrió fuego contra un hombre que se encontraba en una cafetería de la ciudad de Weil am Rhein, en el estado federado alemán de Baden-Wurtembergo. Acto seguido, el conductor del patinete empuñó otra arma con la intención de disparar, pero perdió por un momento el control del vehículo y desistió de la acción y emprendió la huida junto a su compañero. La víctima, de 44 años, recibió un balazo en el hombro y fue trasladada en helicóptero a un hospital donde los médicos lograron salvarle la vida.
Circulando en sentido contrario
Varios meses después, el joven que iba a los mandos del patinete ha sido localizado en el municipio malagueño de Ronda. La Comisaría Provincial ha informado este martes de que una patrulla del Grupo Local de Seguridad Ciudadana de la Ciudad del Tajo dio el alto a un coche que los agentes vieron circulando en sentido contrario en una vía próxima a la estación de autobuses. Tras la identificación de los ocupantes, uno de ellos tenía una orden de búsqueda y extradición por el incidente de la cafetería de Weil am Rhein. La requisitoria subrayaba la “alta peligrosidad” del sujeto y la posibilidad de que fuera armado.
Tras ser detenido, el joven fue puesto a disposición de la Audiencia Nacional, que ya ha materializado con la extradición a Alemania, donde la tentativa de asesinato con resultado de lesiones graves puede suponer la cadena perpetua o una orden de internamiento de por vida.
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