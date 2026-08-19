La Junta de Andalucía impulsa ayudas de 5,3 millones para incorporar a 104 jóvenes al campo

La delegada territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Laura Soto, informó el martes sobre la resolución definitiva de las ayudas destinadas a jóvenes agricultores y ganaderos que suman en la provincia una inversión de 5,3 millones de euros y que esta previsto que permitirá incorporar a 104 jóvenes al campo malagueño.

Así lo señaló durante una visita a la explotación de olivar de la joven Pilar Bracho Lineros, ubicada en Archidona, junto con el alcalde del municipio, Manuel Almohalla.

Esta agricultora, de 39 años, ha recibido una ayuda económica de 54.500 euros para poder trabajar las más de 23,7 hectáreas de olivar ecológico y convencional.

Plan Estratégico de la PAC

Soto subrayó que estas ayudas, gestionadas por la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en el marco del Plan estratégico de la PAC (PEPAC) 2023-2027 y financiadas con fondos europeos Feader, están dotadas a nivel andaluz con 130 millones de euros y suponen la mayor convocatoria de ayudas de la historia de Andalucía.

«Son unas ayudas que resultan fundamentales para el presente y, especialmente, para el futuro de nuestro campo», explicó la delegada, que añadió que estos incentivos van dirigidos a jóvenes de entre 18 y 40 años, con cuantías que oscilan desde los 30.000 a los 80.000 euros por beneficiario. La resolución definitiva se publicó a finales de junio y en toda la Comunidad se van a ver beneficiados 2.455 jóvenes.

Soto destacó que el objetivo principal de esta línea de ayudas es garantizar «la imprescindible renovación generacional del campo», pero también incentivar a la creación de nuevas empresas en el sector primario, ayudar a fijar la población en los entornos rurales y modernizar el campo a través de una visión más joven.

Objetivo: más mujeres en el campo

La delegada señaló que estas ayudas son importantes porque incentivan «la incorporación de la mujer al ámbito agrario». La dotación presupuestaria de las ayudas se dividen en tres bolsas, una de ellas específica para mujeres con 15 millones de euros. En la provincia de Málaga son 1,9 millones de euros que van dirigidos a beneficiar a 36 jóvenes agricultoras y ganaderas.

«En los últimos siete años hemos conseguido incentivar la incorporación de mujeres al campo malagueño, triplicando el número de mujeres que acceden a estas ayudas», afirmó la delegada de Agricultura, que detalló que en 2018 se beneficiaron 12 mujeres frente a la actual convocatoria, que ascienden a 36.

Por su parte, la joven agricultora de Archidona agradeció la ayuda de la Junta de Andalucía y explicó que explota olivar de secano y de regadío y que su idea es aprovechar la ayuda para poder transformar la parte de secano en regadío.