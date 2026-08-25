Cártama activa la alerta por el virus del Nilo tras detectar una muestra positiva en mosquitos

Cártama ha reforzado su dispositivo frente al virus del Nilo Occidental después de que los controles preventivos realizados sobre las poblaciones de mosquitos hayan arrojado una muestra positiva. La detección ha llevado a la Junta de Andalucía a declarar área en alerta el núcleo de Cártama hasta el próximo 22 de septiembre.

El aviso figura ya en el último balance de la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias, actualizado este martes 25 de agosto. La Junta precisa que la incorporación de Cártama a las zonas en alerta responde a una positividad del virus en la vigilancia entomológica, es decir, en los controles sobre los mosquitos vectores, y no a la aparición de un caso en personas.

El Ayuntamiento ha activado así una nueva fase de su Plan Municipal de Vigilancia y Control de Vectores, que supondrá intensificar las inspecciones y tratamientos durante las próximas semanas. Entre los puntos que recibirán especial atención se encuentran los imbornales, zonas con agua estancada y otros posibles focos de reproducción de mosquitos.

El Consistorio recuerda que estas tareas no comienzan ahora, sino que se desarrollan durante todo el año de forma preventiva. Con la declaración de alerta, sin embargo, se eleva el nivel de vigilancia y se refuerzan los trabajos para controlar tanto posibles focos larvarios como zonas utilizadas como refugio por los mosquitos adultos.

Vista parcial del pueblo de Cártama / L.O.

Cártama se suma a Campanillas en Málaga

La detección de Cártama se produce después de otros avisos registrados este verano en la provincia. A finales de julio, Fuengirola y Las Lagunas, en Mijas, fueron las primeras zonas malagueñas declaradas en alerta durante esta temporada.

Posteriormente, a comienzos de agosto, la presencia del virus en una muestra de mosquitos recogida en el entorno del río Guadalhorce llevó a declarar en alerta el distrito malagueño de Campanillas, donde el Ayuntamiento de Málaga reforzó las fumigaciones y la inspección de humedales. La alerta en este distrito permanece vigente hasta el 3 de septiembre.

En el balance autonómico actualizado este martes, Cártama y Campanillas son las dos áreas de la provincia de Málaga que continúan actualmente incluidas en el listado de alertas. La declaración obliga a intensificar la vigilancia entomológica, animal y humana y a reforzar el control de mosquitos en el núcleo afectado y en posibles focos situados hasta 1,5 kilómetros de distancia.

Andalucía suma 52 casos humanos, ninguno en Málaga

La situación de Cártama se enmarca en una temporada con una circulación significativa del virus en Andalucía. Hasta las 9.30 horas de este 25 de agosto, la Junta contabiliza 52 casos humanos de fiebre del Nilo Occidental en la comunidad, de los que 51 corresponden a la provincia de Sevilla y uno a Huelva. No consta, por tanto, ningún caso humano en Málaga.

De los 52 positivos registrados, 36 han presentado enfermedad leve y 16 enfermedad neuroinvasiva. Desde el inicio de la temporada se han producido 19 ingresos hospitalarios, cuatro personas permanecen actualmente hospitalizadas y se ha contabilizado un fallecimiento.

Además, 27 municipios andaluces se encuentran actualmente declarados como áreas en alerta, según el último parte de Salud Pública. La red autonómica de vigilancia comenzó la temporada con 120 trampas instaladas directamente por la Junta y centraliza también los datos de otros dispositivos, hasta reunir información de más de 200 puntos de muestreo distribuidos por Andalucía.