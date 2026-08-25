Miles de velas iluminarán Carratraca en el Embrujo Andalusí 2026: fechas, programa y conciertos

Carratraca volverá a sumergirse en su pasado andalusí del 4 al 6 de septiembre de 2026 con una nueva edición del Embrujo Andalusí, una de las celebraciones más singulares del interior de la provincia de Málaga. Durante tres días, las calles del municipio se transformarán en un gran zoco árabe con artesanía, gastronomía, música, teatro, danza y diferentes actividades culturales.

Uno de los momentos más característicos llegará al caer la noche, cuando miles de velas y antorchas iluminen las calles de Carratraca, creando la particular estampa que ha convertido esta celebración en una cita destacada del calendario cultural y turístico de la provincia.

Presentación del Festival Embrujo Andalusí de Carratraca. / L. O.

La XXIX edición del festival, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, ha sido presentada por el diputado provincial Luis Rodríguez y la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández. Este año, además, la pregonera será la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro.

El Embrujo Andalusí de Carratraca reivindica las tradiciones del interior de Málaga

Luis Rodríguez ha destacado el respaldo de la Diputación a este tipo de celebraciones, que, según ha señalado, reflejan «la riqueza, variedad y heterogeneidad de la provincia de Málaga y pertenecen a la herencia de un pasado cargado de cultura y tradiciones populares».

El diputado provincial ha incidido además en la importancia del Embrujo Andalusí de Carratraca como herramienta para difundir el legado cultural de la localidad y atraer visitantes hacia los municipios del interior.

En este sentido, ha señalado que el festival permite «dar a conocer su legado cultural andalusí, trasladando al visitante al pasado», además de favorecer la llegada de turistas y generar nuevas oportunidades para el tejido económico y social de los municipios de interior.

Programa del Embrujo Andalusí 2026 en Carratraca

La programación incluirá durante todo el fin de semana un zoco artesanal, exposiciones, teatro, danza, pasacalles, música, talleres y propuestas gastronómicas.

El festival arrancará el viernes 4 de septiembre con la apertura del zoco de artesanos. A las 20.00 horas tendrá lugar el acto inaugural de la XXIX edición en el Palacio de Trinidad Grund, acompañado de pasacalles de música y danza.

Ya por la noche, a las 22.00 horas, Antonio de Verónica y Saray Cortés presentarán su espectáculo flamenco ‘Embrujo Andalusí’ en el Auditorio de la Plaza de Toros.

Plaza de la Constitución de Carratraca, durante el Embrujo Andalusí. / L.O.

Estrella Morente, protagonista de la noche del sábado

La programación del sábado 5 de septiembre comenzará a las 12.00 horas con la apertura del zoco de artesanos y de los talleres de caligrafía, helados, pintura y madera, entre otras propuestas.

A lo largo de la jornada se sucederán exhibiciones, pasacalles, títeres y degustaciones gastronómicas. La iglesia de Nuestra Señora de la Salud acogerá además la actuación de un cuarteto de música clásica.

La gran protagonista de la noche será Estrella Morente, que ofrecerá un concierto en el Auditorio de la Plaza de Toros.

Las entradas estarán disponibles en taquilla, a través de Giglon y en varios establecimientos de Carratraca: Bar Paco Pi, Rincón del Chori y Taberna La Plaza.

Cartel anunciador del XXIX Festival Embrujo Andalusí, en Carratraca. / L. O.

Verdiales y magia para cerrar el festival el domingo

El domingo 6 de septiembre, último día del Embrujo Andalusí 2026, continuarán las actividades del zoco, los talleres, las exhibiciones, los pasacalles y los títeres.

Una panda de verdiales se encargará de animar la jornada y reforzar la presencia de las tradiciones populares malagueñas dentro de la programación.

El festival concluirá con un espectáculo de magia en la Plaza del Zoco, encargado de poner el broche final a tres días en los que Carratraca volverá a transformar sus calles para recordar su pasado andalusí.