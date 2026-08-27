Antequera culmina la reforma de la calle Pasillas tras invertir cerca de 590.000 euros

El Ayuntamiento de Antequera ha dado por finalizada la remodelación integral de la calle Pasillas, una de las vías de conexión más transitadas del casco histórico de la ciudad. La conclusión de la segunda fase de las obras permite completar la renovación de sus cerca de 150 metros de longitud, tras una inversión conjunta de aproximadamente 590.000 euros.

El alcalde de Antequera, Manuel Barón, y la teniente de alcalde delegada de Obras y Mantenimiento, Teresa Molina, han visitado la zona una vez terminados los trabajos. La calle se encuentra ya abierta al tráfico con normalidad.

Una calle Pasillas más accesible y con plataforma única

La segunda fase de la actuación ha afectado a unos 75 metros de calle, completando así la intervención desarrollada previamente sobre el resto de la vía.

Los trabajos han permitido crear una plataforma única totalmente accesible, con maestras de hormigón y acerado de granito. Según el Ayuntamiento, la reforma busca mejorar tanto el tránsito peatonal como la calidad urbana de esta zona del casco histórico.

Esta última fase ha contado con una inversión cercana a los 300.000 euros, mientras que el coste global de las dos intervenciones ejecutadas en calle Pasillas asciende a unos 590.000 euros.

Seis meses y medio de obras y hasta 70 empleos

Las obras de la segunda fase comenzaron a mediados del pasado mes de enero y se han prolongado durante aproximadamente seis meses y medio, hasta quedar concluidas durante las últimas semanas de agosto.

Durante su ejecución se han generado además entre 60 y 70 puestos de trabajo, entre oficiales y peones, según los datos facilitados por el Consistorio.

Barón ha destacado la importancia de la actuación debido al carácter estratégico de la calle dentro de la movilidad del casco histórico. «Calle Pasillas constituye uno de los principales accesos al entorno de Las Peñuelas, enlazando además áreas como San Miguel, el Portichuelo y el barrio de San Juan, tanto desde la zona baja de Antequera como desde la parte alta del casco histórico», ha señalado.

La reforma mantiene la estética tradicional del casco histórico

El Ayuntamiento subraya que uno de los objetivos de la remodelación ha sido combinar la mejora de la accesibilidad con la conservación de la imagen tradicional de las calles de Antequera.

El alcalde ha explicado que el proyecto se ha ejecutado «atendiendo a la singularidad patrimonial del entorno». «Estamos haciendo calles accesibles, cómodas, con un buen piso y antideslizantes, pero manteniendo ese estilo antequerano propio de las calles de nuestro casco histórico», ha añadido.

Con la finalización de esta segunda fase, el Consistorio da por completamente renovada la calle Pasillas, que vuelve a estar plenamente operativa. La intervención mejora, según el Ayuntamiento, la accesibilidad, la seguridad y la comodidad de la vía, al tiempo que preserva su integración estética en el casco histórico de Antequera.