El Burgo se queda sin fuegos artificiales y sin cohetes en la procesión de San Agustín

La Junta de Andalucía aplica por segundo año consecutivo las restricciones por riesgo de incendios y El Burgo se convierte, junto a Tolox, en el segundo municipio de la Sierra de las Nieves afectado este verano. En Tolox, después de más de 300 años, no pudo celebrarse la tradicional y afamada «Cohetá».

El Burgo vivirá este año su Feria de San Agustín sin uno de los elementos más característicos de sus fiestas. Ni habrá espectáculo de fuegos artificiales para inaugurar la Feria este jueves 27 de agosto, ni se podrán lanzar cohetes durante la tradicional procesión de su patrón, San Agustín, este viernes 28.

La decisión ha sido comunicada por el Ayuntamiento de El Burgo a través de un bando municipal fechado el 26 de agosto, en el que lamenta que, por segundo año consecutivo, no haya sido autorizada la utilización de artificios pirotécnicos durante las fiestas patronales.

Según explica el Consistorio, se solicitó a la Junta de Andalucía la correspondiente autorización para celebrar el espectáculo de fuegos artificiales previsto para el 27 de agosto, incorporando incluso la presencia de medios de Protección Civil y Bomberos con el objetivo de garantizar las máximas condiciones de seguridad.

Sin embargo, la Junta de Andalucía, a través de la Dirección de Gestión de Incendios Forestales, no ha autorizado el lanzamiento de artículos pirotécnicos debido a la situación de riesgo de incendios forestales y a la normativa vigente.

La prohibición afecta también a la tradicional Cohetá de San Agustín, una de las manifestaciones festivas más arraigadas de El Burgo. Al tratarse igualmente de artefactos pirotécnicos, queda sometida a las mismas restricciones establecidas por la normativa estatal y autonómica de prevención y lucha contra los incendios forestales.

El segundo municipio de la Sierra de las Nieves

Con El Burgo son ya dos los municipios de la Sierra de las Nieves en los que la Junta de Andalucía ha aplicado este verano esta restricción a las celebraciones pirotécnicas. El primero fue Tolox, donde la decisión tuvo una especial repercusión por la importancia histórica de su celebración.

La conocida Cohetá de Tolox, vinculada a las fiestas en honor a San Roque, no pudo celebrarse este año. Después de más de 300 años de tradición, el municipio tuvo que vivir sus fiestas sin una de sus señas de identidad más reconocibles y afamadas.

Ahora la misma situación se traslada a El Burgo. Dos localidades de la comarca, con tradiciones pirotécnicas profundamente arraigadas y diferentes entre sí, se han visto obligadas a prescindir de la pólvora debido a las restricciones establecidas para prevenir los incendios forestales.

La coincidencia de ambos casos pone de manifiesto el impacto que las condiciones de riesgo extremo o alto de incendios están teniendo sobre algunas de las tradiciones más singulares de la Sierra de las Nieves.

Cartel anunciador de la Feria de San Agustín, en El Burgo. / Raquel Calvo

El Ayuntamiento de El Burgo reivindica las tradiciones

El Consistorio burgueño quiere dejar constancia de que ha defendido la posibilidad de mantener estas celebraciones. Según recoge el bando, desde el Ayuntamiento se han mantenido distintas reuniones con la Junta de Andalucía para reivindicar la continuidad de tradiciones tan arraigadas como el lanzamiento de cohetes y los fuegos artificiales, siempre dentro de la legalidad y con las máximas garantías de seguridad.

El Ayuntamiento recuerda que se trata de tradiciones vinculadas a la identidad festiva del municipio y que su intención ha sido encontrar fórmulas que permitieran compatibilizar su celebración con las necesarias medidas de prevención y seguridad.

Al mismo tiempo, el Consistorio expresa su solidaridad y apoyo a los municipios y personas afectadas por los incendios forestales, así como su reconocimiento a quienes trabajan diariamente en las labores de prevención, vigilancia y extinción.

La ausencia será especialmente significativa durante las jornadas centrales de las fiestas. El tradicional estruendo de los cohetes no acompañará el recorrido del patrón por las calles del municipio y el cielo de El Burgo tampoco se iluminará con el espectáculo pirotécnico que tradicionalmente marca el comienzo de su Feria de Agosto.

Las fiestas continuarán, pero este año lo harán sin pólvora.

El Ayuntamiento resume su posición tratando de conjugar la protección del entorno con la defensa de la identidad local: «Porque nuestras fiestas son nuestras y nuestras tradiciones, pero también somos un pueblo comprometido con la seguridad, con nuestro entorno y con la protección de nuestro patrimonio natural».

La situación abre de nuevo un debate que ya se hizo especialmente visible en Tolox: cómo preservar unas tradiciones que forman parte de la memoria colectiva de los pueblos sin poner en riesgo un entorno natural especialmente vulnerable durante los meses de mayor peligro de incendios.

Mientras tanto, El Burgo afronta su día grande con una imagen poco habitual. San Agustín tendrá procesión, Feria y celebración, pero por segundo año consecutivo las calles permanecerán sin el sonido de los cohetes y el cielo sin los fuegos artificiales que durante generaciones han anunciado sus fiestas.