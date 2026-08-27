El Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar reunirá más de 33 aeronaves y grandes exhibiciones en septiembre

El cielo de Torre del Mar volverá a convertirse en un gran escenario aeronáutico del 4 al 6 de septiembre con la celebración de la undécima edición del Festival Aéreo Internacional, una cita que reunirá a más de 33 aeronaves, 18 unidades de exhibición y cerca de cuatro horas de espectáculo durante la jornada principal del domingo.

El evento, presentado este jueves por el primer teniente de alcalde de Vélez-Málaga y teniente de alcalde de Torre del Mar, Jesús Pérez Atencia, la concejala de Tradiciones Populares, Juventud y Educación, Lourdes Piña, y el director del festival, Pablo González, volverá a reunir a equipos civiles, institucionales y militares en una programación que incluye algunas de las aeronaves más destacadas de la aviación española.

Pérez Atencia ha destacado que el festival se ha convertido en «uno de los eventos importantes del verano» y en «un referente de la cultura aeronáutica» en España, además de subrayar su impacto como reclamo turístico para el municipio.

Más de 33 aeronaves y 18 unidades de exhibición en Torre del Mar

La edición de 2026 contará con 18 participaciones aeronáuticas, distribuidas entre seis equipos civiles, cuatro institucionales y ocho militares. En total serán más de 33 aeronaves, con 22 de ellas integradas en exhibiciones multiavión, formaciones y maniobras acrobáticas.

El programa reunirá pilotos procedentes de España, Portugal y Reino Unido y ofrecerá disciplinas como paramotor, autogiros, aviación ligera, acrobacia, transporte militar, helicópteros, lucha contra incendios, paracaidismo y aviación de caza.

Entre los participantes civiles figuran David Ceijeiro, con una exhibición de paramotor; el Real Aeroclub de Sevilla; la formación Aerosparx; el piloto de autogiro Francisco Javier Jiménez «Francis»; y la formación Yakstars, integrada por pilotos españoles y portugueses.

La presencia institucional contará con medios de la Guardia Civil, que participará con un avión CN-235, helicóptero y una exhibición de paracaidistas, además del Cuerpo Nacional de Policía, que acudirá con su helicóptero.

El Festival Aeronáutico de Torre del Mar, en una imagen de archivo. / Gregorio Marrero

Eurofighter, A400M y la nueva Formación Mirlo, grandes atractivos

Uno de los grandes reclamos del Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar será la participación militar, con la presencia de algunas de las unidades más reconocidas de las Fuerzas Armadas.

El programa incluye la actuación de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (Papea), la Patrulla ASPA, el caza Eurofighter C-16, el avión de transporte A400M, el helicóptero NH90 y medios del Grupo 43 de Fuerzas Aéreas, especializado en la lucha contra incendios.

Además, esta edición tendrá como una de sus principales novedades la participación de la Formación Mirlo, que mostrará por primera vez en Torre del Mar sus nuevas aeronaves Pilatus PC-21.

El director del festival, Pablo González, ha definido esta formación como «muy especial» y ha destacado la oportunidad de que el público pueda contemplar sus nuevas aeronaves dentro del programa de exhibiciones.

Sunset Air Show: exhibiciones al atardecer del sábado

Una de las propuestas que volverá a concentrar la atención del público será el Sunset Air Show, previsto para la tarde-noche del sábado 5 de septiembre.

El espectáculo comenzará alrededor de las 20.00 horas y contará con cinco actuaciones durante aproximadamente una hora y cincuenta minutos, combinando las maniobras aéreas con la puesta de sol y las primeras exhibiciones nocturnas.

La jornada central llegará el domingo 6 de septiembre, con 19 bloques operativos y cerca de cuatro horas de exhibición aérea, previstas aproximadamente entre las 11.30 y las 15.15 horas, aunque los horarios definitivos quedarán sujetos a la planificación operativa.

X Festival Aéreo Internacional de Torre del Mar / Gregorio Marrero

Actividades complementarias durante todo el fin de semana

El Festival Aéreo de Torre del Mar volverá a ampliar su programación más allá de las exhibiciones en vuelo con actividades para todos los públicos.

Entre ellas habrá una nueva exhibición de aeromodelismo, la participación de la Patrulla de Honores del Ejército del Aire y del Espacio, que realizará diferentes actuaciones durante el viernes y el sábado, y una zona temática en el Paseo Larios con puestos relacionados con el mundo aeronáutico.

Además, el sábado por la mañana se celebrará la tradicional firma de pósters de pilotos y patrullas, entre las 10.00 y las 14.00 horas, con la presencia por primera vez de la Formación Mirlo en este encuentro con los aficionados.

Torre del Mar afronta el festival con la ocupación turística casi completa

La concejala Lourdes Piña ha señalado que las previsiones turísticas para el fin de semana del festival son «especialmente positivas» y ha avanzado que la ocupación en Torre del Mar se encuentra «prácticamente completa» para las fechas del evento.

Desde el Ayuntamiento destacan que, tras once ediciones, el Festival Aéreo continúa funcionando como un importante elemento de promoción turística y como motor económico para hoteles, apartamentos turísticos, restaurantes, comercios y establecimientos locales.

Dispositivo especial para garantizar la seguridad del evento

El desarrollo del Festival Aéreo Internacional contará con la colaboración de diferentes administraciones y servicios públicos para garantizar la seguridad y la movilidad durante el fin de semana.

En el dispositivo participarán áreas municipales como Limpieza, Playas y Socorrismo, además de Bomberos, Protección Civil, Guardia Civil, Policía Nacional, servicios sanitarios, Hospital Comarcal de la Axarquía, centros de salud, el Aeroclub de la Axarquía y el aeródromo, entre otros organismos implicados.