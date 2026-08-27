El jefe de Policía de Rincón de la Victoria, sobre el robo de pistolas reglamentarias: "Con casi absoluta seguridad, forma parte de mi plantilla"

El inspector jefe de la Policía Local de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Javier Casanova, ha afirmado este jueves que, "con casi absoluta seguridad", quien sustrajo cuatro pistolas reglamentarias de dependencias policiales "forma parte" de la plantilla del cuerpo.

Durante su comparecencia ante el pleno municipal extraordinario solicitado por tres grupos de la oposición tras denunciarse la desaparición de las armas a mediados de agosto, Casanova ha admitido que los hechos son "extremadamente graves".

Ha añadido que se siente "doblemente afectado, como ciudadano porque no se sabe dónde están esas armas" y porque seguramente las sustrajo alguien de su plantilla.

También ha explicado que la Policía Local debe pasar revista de armas anualmente, para lo que los agentes comparecen y se comprueba el estado de su arma, el número de serie, si presenta algún defecto, si está limpia y si se encuentra "en perfecto estado de uso".

Caja de seguridad con llave individual

Casanova ha precisado que cada agente tiene dentro de un armero una caja de seguridad con su llave individual, aunque también existe una llave maestra para comprobar todas las armas de los agentes que no han pasado la revista voluntaria, generalmente por bajas de larga duración o por encontrarse de viaje.

En la revista de armas que se realizó este año, se comprobó que, de las cinco armas que debía haber en depósito, solo había una, por lo que empezaron "a buscarlas y no se encontraron", y a continuación se presentó una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación.

Según informó el Ayuntamiento el pasado 14 de agosto, las armas sustraídas son cuatro pistolas reglamentarias que no se encontraban asignadas a ningún agente en activo, al haber sido previamente entregadas por cuatro funcionarios con motivo de su jubilación en los últimos años.