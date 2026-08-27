Robo
El jefe de Policía de Rincón de la Victoria, sobre el robo de pistolas reglamentarias: "Con casi absoluta seguridad, forma parte de mi plantilla"
Francisco Javier Casanova ha comparecido en el pleno extraordinario solicitado por la oposición
El inspector jefe de la Policía Local de Rincón de la Victoria (Málaga), Francisco Javier Casanova, ha afirmado este jueves que, "con casi absoluta seguridad", quien sustrajo cuatro pistolas reglamentarias de dependencias policiales "forma parte" de la plantilla del cuerpo.
Durante su comparecencia ante el pleno municipal extraordinario solicitado por tres grupos de la oposición tras denunciarse la desaparición de las armas a mediados de agosto, Casanova ha admitido que los hechos son "extremadamente graves".
Ha añadido que se siente "doblemente afectado, como ciudadano porque no se sabe dónde están esas armas" y porque seguramente las sustrajo alguien de su plantilla.
También ha explicado que la Policía Local debe pasar revista de armas anualmente, para lo que los agentes comparecen y se comprueba el estado de su arma, el número de serie, si presenta algún defecto, si está limpia y si se encuentra "en perfecto estado de uso".
Caja de seguridad con llave individual
Casanova ha precisado que cada agente tiene dentro de un armero una caja de seguridad con su llave individual, aunque también existe una llave maestra para comprobar todas las armas de los agentes que no han pasado la revista voluntaria, generalmente por bajas de larga duración o por encontrarse de viaje.
En la revista de armas que se realizó este año, se comprobó que, de las cinco armas que debía haber en depósito, solo había una, por lo que empezaron "a buscarlas y no se encontraron", y a continuación se presentó una denuncia ante la Guardia Civil, que abrió una investigación.
Según informó el Ayuntamiento el pasado 14 de agosto, las armas sustraídas son cuatro pistolas reglamentarias que no se encontraban asignadas a ningún agente en activo, al haber sido previamente entregadas por cuatro funcionarios con motivo de su jubilación en los últimos años.
- El famoso restaurante de Málaga que se ha convertido en el favorito de Gerard Piqué: tiene el mejor pescado y marisco fresco, y está especializado en frituras
- Dos jóvenes fallecidos en un grave accidente de moto en la A-7 a su paso por Vélez-Málaga
- El renacer de la bahía de Málaga: la UMA constata que la biodiversidad del mar recupera niveles de hace 30 años
- La Vuelta a España llega a Málaga el 11 de septiembre: estos son los horarios de la etapa 19ª
- Sitúan a Málaga como tercera ciudad en el sur de Europa y primera de España en potencial para el desarrollo de futuros centros de datos
- Una persona investigada en Málaga por una estafa cripto de casi 60.000 euros
- El nivel de Rafita reabre el debate en el final del mercado del Málaga CF
- De la Torre, conmocionado en su visita a Ceuta por la crisis migratoria: 'Presidente, estamos contigo