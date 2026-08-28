Archidona recupera este sábado la histórica Porra Flamenca: horario, artistas y degustación gratuita

Archidona recupera este sábado 29 de agosto uno de sus festivales culturales más tradicionales: la Porra Flamenca, una cita cuyos orígenes se remontan a 1970 y que regresa en 2026 con el apoyo de la Diputación de Málaga.

El Paseo de la Victoria de Archidona se convertirá a partir de las 21.30 horas en escenario de una noche dedicada al flamenco con las actuaciones de Rocío Luna, Miguel Ángel Lara «El Canario» y Araceli Campillos. El programa contará también con David de Ana a la guitarra y Ana Pastrana al baile.

La propuesta suma además un componente gastronómico vinculado al municipio, ya que durante la jornada se ofrecerá a los asistentes una degustación de porra archidonesa.

La Porra Flamenca de Archidona vuelve más de medio siglo después de sus inicios

El vicepresidente de Gestión Económica Administrativa de la Diputación de Málaga, Manuel Marmolejo, y el alcalde de Archidona, Manuel Almohalla, han presentado esta nueva edición de un festival cuya historia comenzó hace más de cinco décadas.

En el acto también han participado Pablo Fernández Sanjuán, hermano mayor de la Cofradía del Huerto de Archidona, y Francisco Medina, representante de la cofradía, entidad encargada de organizar el festival.

La Porra Flamenca nació de la mano de José Luis Ortiz Nuevo, vecino del municipio y fundador de la Peña Flamenca «Niño de Archidona». Desde esta entidad se promovió un festival de verano inspirado en otros encuentros flamencos ya consolidados en Andalucía, como el Potaje de Utrera, la Caracolá de Lebrija o el Gazpacho de Morón.

La fórmula original incluía primero un concurso de letras flamencas dedicado a un determinado palo y, posteriormente, un concurso de cante sobre ese mismo estilo. La primera edición de la Porra de Archidona estuvo dedicada a las seguiriyas.

Flamenco y gastronomía para recuperar una tradición de Archidona

La edición de 2026 supone la recuperación de esta histórica cita cultural de Archidona, combinando flamenco y gastronomía popular en pleno centro del municipio.

La iniciativa cuenta con el respaldo de la Diputación de Málaga, que enmarca su colaboración en las políticas provinciales dirigidas a conservar y difundir las tradiciones locales.

Marmolejo ha destacado en este sentido la apuesta transversal de la institución provincial por preservar el patrimonio cultural de los municipios, tanto a través de iniciativas relacionadas con la cultura, el folclore y las fiestas tradicionales como mediante la promoción de la gastronomía a través de Sabor a Málaga y el apoyo a los oficios artesanales desde las áreas de Empleo y Formación y el centro de innovación social La Noria.

Cartel anunciador de la Porra Flamenca de Archidona. / L. O.