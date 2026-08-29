Desalojan una veintena de inmuebles ocupados y asentamientos ilegales en Torrox

La Policía Local ha desalojado cerca de una veintena de inmuebles ocupados y asentamientos ilegales precarios en distintos puntos de Torrox (Málaga) este verano por las condiciones de riesgo que presentaban algunos, especialmente ante la posibilidad de incendios o inundaciones.

El alcalde de esta población, Óscar Medina, ha destacado que actúan para proteger a personas en situación de vulnerabilidad y garantizar la seguridad y convivencia en los espacios públicos, y ha explicado que intervinieron con el apoyo de la Guardia Civil en determinadas actuaciones.

En varios casos los asentamientos se encontraban en entornos especialmente sensibles, como cauces de ríos o zonas con acumulación de enseres y materiales, lo que incrementaba el peligro para quienes pernoctaban en ellos y para el entorno.

El regidor ha precisado que no se puede "normalizar que alguien duerma en un cauce o permanezca de forma irregular en un inmueble, ya sea público o privado, rodeado de materiales que pueden provocar un incendio, o en cualquier otro espacio que no reúne unas condiciones mínimas de seguridad y habitabilidad".

Torrox desaloja asentamientos irregulares y viviendas ocupadas. / L.O

Ha recordado que ya reclamaron al Gobierno central una solución para estas situaciones y seguirán trabajando con todas las administraciones para que la respuesta sea coordinada y adecuada.

Asentamiento bajo un puente

Entre las actuaciones efectuadas se encuentra el desalojo, por segunda vez, del asentamiento localizado bajo el puente del río Güi, en el núcleo de población de El Morche, por su ubicación y riesgo asociado a posibles crecidas del cauce, además de por las condiciones de salubridad y seguridad que presentaba.

El Ayuntamiento ha llevado a cabo posteriormente trabajos de limpieza y retirada de enseres y residuos acumulados en estos espacios.

Torrox desaloja asentamientos irregulares y viviendas ocupadas. / L.O

Otros entornos donde se han llevado a cabo desalojos han sido Punta del Faro, calles Carlos Cano y Baja, zona de las pistas deportivas en Ferrara o en la carretera de Almería, en las cercanías del Hotel Urban Beach, entre otros.

En intervenciones en las que ha sido necesaria su colaboración, la Policía Local ha contado con apoyo de la Guardia Civil, a cuyos agentes ha trasladado Medina su agradecimiento por la coordinación y el trabajo conjunto, a la vez que ha reconocido la labor de los mandos policiales y la colaboración de los Servicios Sociales del Ayuntamiento y de los voluntarios de Protección Civil.

"Torrox debe seguir siendo un municipio seguro, habitable y acogedor para todos, y eso significa proteger tanto a quienes viven aquí como a quienes se encuentran en situación de especial vulnerabilidad", ha destacado.

Cree que "la solución a estas situaciones no puede pasar por mirar hacia otro lado ni por permitir que se consoliden asentamientos en lugares peligrosos, sino por ofrecer respuestas dignas, seguras y coordinadas", además de garantizar "la tranquilidad y convivencia de los vecinos".