Fuego
Estabilizado el incendio forestal declarado en el paraje Las Aprietas de Álora
El fuego se originó a las 16:53 horas y quedó estabilizado sobre las 19:20; efectivos del Infoca continúan trabajando en la zona
El incendio forestal declarado este viernes en Álora ha quedado estabilizado después de varias horas de trabajo de los efectivos desplegados en el paraje Las Aprietas, según ha informado el Servicio de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca).
Las llamas comenzaron a las 16:53 horas y el operativo dio el incendio por estabilizado alrededor de las 19:20 horas, de acuerdo con la información difundida por el dispositivo andaluz a través de la red social X.
Helicóptero, bomberos forestales y una autobomba
Durante la primera fase de los trabajos participaron un helicóptero ligero, 16 bomberos forestales, un técnico de operaciones, un agente medioambiental y una autobomba.
El dispositivo se ha reducido una vez estabilizado el incendio, aunque los trabajos continúan sobre el terreno.
El Infoca mantiene efectivos en Las Aprietas
En la zona permanecen nueve bomberos forestales, un agente medioambiental y una autobomba para continuar con las labores necesarias después de conseguir estabilizar las llamas.
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