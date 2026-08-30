Antequera digitaliza su comercio: más de un centenar de negocios venden a través de internet

El comercio local de Antequera vive un auténtico despegue digital. La plataforma compraenantequera.com, el «marketplace» impulsado por el Ayuntamiento y la Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera y Centro Comercial Abierto (ACIA), ha alcanzado ya los 111 negocios adheridos, un salto de casi el 60% en solo dos años que confirma que la tienda de barrio ya no cierra nunca.

La cifra convierte a esta iniciativa en uno de los proyectos de comercio electrónico local más dinámicos de la provincia, con un escaparate digital abierto las 24 horas del día y actividad comercial registrada a diario.

Beneficios en las futuras iniciativas

Tanto la ACIA como el Centro Comercial Abierto de Antequera han hecho un llamamiento a los establecimientos que todavía no forman parte de la plataforma para que se sumen al proyecto. Quienes se adhieran podrán beneficiarse de las futuras iniciativas que se pongan en marcha en torno a este «marketplace», en el que también participa la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Málaga.

El presidente de la entidad, Jorge del Pino, ha subrayado la intención de impulsar una campaña de mayor alcance: quieren que quienes deseen comprar por Internet en comercios de Antequera puedan hacerlo con una oferta amplia dentro del propio comercio local.

Al entrar en compraenantequera.com, los usuarios acceden a un menú de compra «online» que los dirige a los distintos bloques en los que se agrupan los negocios: Comercio tradicional, Mercado de Abastos y Empresas e Industrias. Cada bloque incluye un buscador de productos y un directorio con los comercios organizados por categorías, como alimentación, moda, electrodomésticos o deporte.

Cada establecimiento cuenta además con su propia ficha, con datos de contacto (dirección, teléfono, correo electrónico) y el tipo de artículos que ofrece, junto con los productos disponibles para la venta.

Único pago al final de la compra

Una de las principales ventajas del sistema es que funciona con una única pasarela de pago: los usuarios añaden los artículos que quieran a su cesta virtual, sin importar de qué comercios procedan, y realizan un único pago conjunto al final de la compra.

Formar parte de la plataforma también da acceso a promociones y sorteos que se organizan periódicamente a través de las redes sociales de Market-Place «Compra en Antequera».

Los comercios interesados pueden solicitar información llamando a los teléfonos 952 70 81 42 o 695 241 460, o al correo compraenantequera@outlook.es.