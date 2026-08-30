Sociedad
Benalauría impulsa la creatividad infantil y juvenil con un taller de arte y actividades lúdicas
La iniciativa, impulsada por la Diputación Provincial de Málaga, busca estimular la creatividad y la convivencia en el municipio a través de diversas actividades.
Benalauría se encuentra impartiendo un taller de creatividad y arte, una iniciativa dirigida a niños y jóvenes del municipio que comenzó el pasado día 17 .
Alicia González, concejala de juventud del Ayuntamiento de Benalauría, ha explicado que los participantes están llevando a cabo distintas actividades como manualidades, talleres, juegos o refuerzo educativo, todo ello a través de procedimientos destinados a estimular la creatividad, la imaginación y la motivación incluidos en dinámicas grupales que contribuyen a potenciar la convivencia y la educación en valores.
El taller tiene lugar en el edificio de usos múltiples ‘Casa Lucía’, lugar donde también se ofrece servicio de acompañamiento y atención a menores de 3 años. Esta propuesta, que ha sido impulsada por la Diputación Provincial de Málaga con la colaboración del Ayuntamiento de Benalauría, está siendo impartida por dos monitoras contratadas directamente por Diputación a través de la Asociación NEO. El taller de creatividad y arte es una de las múltiples actividades puestas en marcha durante por el Ayuntamiento de Benalauría.
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