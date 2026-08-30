Sociedad
La Charanga de Jubrique y Algatocín que anima las fiestas
Las actuaciones del grupo están teniendo una muy buena acogida, logrando afianzarse como un referente en la animación de eventos
La charanga ‘Fu-Remol’ es una agrupación compuesta por músicos de los municipios de Jubrique y Algatocín que fue creada en septiembre de 2024, una trayectoria aún corta pero intensa en la que está logrando afianzarse como un referente en la animación de eventos.
La charanga ‘Fu-Remol’ inició su andadura actuando en la comarca, donde lo sigue haciendo, pero en los últimos tiempos también está participando en distintas celebraciones organizadas en otros puntos, consiguiendo abrirse espacio entre los colectivos dedicados a la animación de festejos. Este reconocimiento está llegando gracias a la calidad de sus actuaciones, que garantizan la diversión y el buen ambiente con un repertorio actual y variado que es interpretado por músicos con formación y experiencia. La charanga ha tocado en diferentes eventos como ferias, fiestas, cabalgatas, festivales, pasacalles, jornadas gastronómicas, bodas,… Su última actuación ha sido en casa, en Jubrique, durante el III Festival de Poesía y Música ‘Abolongo’.
El colectivo se muestra orgulloso de lo que está logrando, ya que la charanga fue creada sin grandes pretensiones y con el principal objetivo de disfrutar de la música en compañía de un grupo de amigos.
En este sentido, además de pasarlo bien en sus actuaciones junto al público, reconocen que quizá los mejores momentos los viven durante los ensayos, cuando disfrutan de la convivencia y la unión en torno a la música.
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