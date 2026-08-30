Sucesos
Un incendio arrasa una nave en Alhaurín el Grande y afecta a tres viviendas
El fuego, que se declaró a primera hora de la mañana, obligó a movilizar efectivos de tres parques de bomberos de la provincia malagueña
Un incendio registrado este domingo en Alhaurín el Grande ha afectado por completo a una nave y ha causado daños en tres viviendas próximas debido al calor generado por las llamas, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
El fuego se declaró en unas instalaciones situadas en la calle Ronda del municipio malagueño. La magnitud del incendio obligó a movilizar efectivos de distintos parques de bomberos de la provincia.
Tres parques de bomberos movilizados
En las labores de extinción participaron dotaciones del Consorcio Provincial de Bomberos procedentes de Coín, Alhaurín de la Torre y Torremolinos.
Los efectivos fueron movilizados alrededor de las 6.00 horas y permanecieron trabajando en el lugar durante aproximadamente tres horas y media.
El incendio terminó afectando a la totalidad de las instalaciones de la nave, mientras que el calor desprendido alcanzó también a tres viviendas.
Otro incendio en un vehículo en Alhaurín el Grande
Durante la misma mañana, los bomberos tuvieron que intervenir en un segundo incendio en Alhaurín el Grande.
En este caso, el fuego afectó a un vehículo y se produjo poco después de comenzar el incendio de la nave. La actuación de los efectivos se prolongó durante aproximadamente media hora, según las mismas fuentes.
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