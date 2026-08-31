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Ya están abiertas las inscripciones de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre para los mayores de la provincia de Málaga

Las inscripciones para los Talleres de Ocio y Tiempo Libre de la Diputación de Málaga abren este martes, 1 de septiembre, para municipios de menos de 20.000 habitantes.

Taller de mayores.

Taller de mayores. / DIPUTACIÓN MÁLAGA

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La Opinión

MÁLAGA

Ya están abiertas las inscripciones para participar en una nueva edición de los Talleres de Ocio y Tiempo Libre, impulsados por la Diputación de Málaga. Esta iniciativa continúa un año más acercando actividades de carácter lúdico y formativo a las personas mayores de 65 años de los 86 municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia.

En esta nueva edición está prevista la participación de alrededor de 3.500 mayores y los interesados podrán inscribirse a partir de este martes, 1 de septiembre.

Estos talleres son ya un clásico para los mayores de la provincia y también una de las propuestas habituales dentro de la programación que la Diputación desarrolla durante todo el año para los usuarios más séniors de la provincia.

Actividades previstas

Al igual que las ediciones pasadas, las actividades previstas para este curso incluyen pintura, manualidades, senderismo y ejercicios de memoria y estimulación cognitiva, propuestas pensadas para trabajar tanto el bienestar físico y mental como la creatividad y la convivencia entre los participantes.

Las sesiones se desarrollarán en horario de mañana y tarde y tendrán una frecuencia de una o dos clases semanales, en función de las características y necesidades de cada grupo. Las personas interesadas podrán incorporarse a los talleres a través de las monitoras organizadoras en cada uno de sus respectivos municipios.

Los Talleres de Ocio y Tiempo Libre se integran en el Plan Contra la Soledad de Personas Mayores de la Diputación de Málaga, que mantiene durante todo el año una programación destinada a promover la participación y el bienestar de los mayores de la provincia.

"Estos talleres son también un hilo conductor para participar en la gran mayoría de las actividades que durante el curso lleva a cabo con éxito de participación la Diputación", según ha explicado Santaolalla.

Y es que, ha apuntado, a esta iniciativa se suman otras propuestas como 'Gramola', el guateque playero celebrado en Algarrobo; el VI Plan de Fomento de la Lectura, que permite acercar los libros a los municipios mediante el bibliobús; o actividades como 'La Mayor Estrella', 'Mayores de la Costura' o la reciente visita de un millar de mayores de la provincia a la Feria de Málaga.

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El calendario se completa además con el Mes del Mayor, que volverá a concentrar durante octubre numerosas actividades dirigidas a este colectivo.

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