El Ayuntamiento de Antequera convoca un acto oficial por Ceuta tras el veto de Subdelegación

El Ayuntamiento de Antequera celebrará el miércoles 2 de septiembre, a las 20.00 horas, un acto institucional de repulsa por los hechos ocurridos en Ceuta, en la Puerta de Estepa, después de que la Subdelegación del Gobierno rechazara autorizar la concentración solicitada por el alcalde, Manuel Jesús Barón, al considerar que una institución municipal no puede organizar este tipo de convocatorias.

La Subdelegación comunicó al Consistorio que una administración local solo puede promover actos institucionales, no concentraciones. El alcalde mantuvo la convocatoria en el mismo día, la misma hora y el mismo punto del centro de la ciudad, ajustada ahora a esa figura. Barón defendió que la denegación acredita el carácter institucional de la iniciativa y sostuvo que, si la hubiera promovido una formación política o un particular, el permiso se habría concedido.

«Le hemos solicitado a la Subdelegación del Gobierno permiso para esa concentración y nos ha dicho que se rechaza porque una institución municipal no puede organizar concentraciones, sino actos institucionales».

El regidor insistió en que la propuesta parte de la Alcaldía-Presidencia, un cargo electo, y no de ningún partido. Advirtió de que cualquier cartel de una formación política que anuncie el acto carece de legitimidad. La intención del Ayuntamiento es que el manifiesto, base de la propuesta de Alcaldía, lo lean ciudadanos, y la invitación se ha extendido a vecinos, instituciones, colectivos y asociaciones del municipio malagueño.

Barón recordó que se reunió en julio con el resto de grupos municipales tras el suceso registrado en Antequera y que PSOE e Izquierda Unida convocaron después su propia manifestación al margen del Partido Popular. Los socialistas ya han comunicado que no acudirán al acto del miércoles. El alcalde recuperó además la votación del pleno sobre la concentración por la unidad de España durante el desafío independentista catalán, en la que el PSOE votó en contra, y la contrapuso a las cinco manifestaciones que, según su recuento, ese partido convocó por Palestina.