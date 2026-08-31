Cerveza artesanal ‘made in’ Antequera con agua del Torcal

En el polígono industrial de Antequera, entre naves y talleres, hay una fábrica pequeña donde dos personas hacen, casi todo a mano, algo que en la comarca no se había visto antes: cerveza elaborada con agua local, extraída de la zona del Torcal. Se llama El Guiri Brewery y detrás de ella hay una pareja, el matrimonio formado por John y María Monk, que lleva 25 años viviendo en la ciudad y que decidió, tras la pandemia, dar un giro radical a su vida.

John a la entrada de la fábrica. / l.o.

Si hay un detalle que distingue a El Guiri Brewery de cualquier otra cervecería artesanal de la provincia es el agua que usan. Cuando eligieron Antequera como sede de la fábrica, decidieron trabajar con agua local en lugar de recurrir al sistema habitual en el sector: la ósmosis inversa, que permite «resetear» el agua y añadirle después los minerales que se necesiten para cada receta. Esa opción, explican, no les resultaba económicamente viable.

Así que optaron por el camino contrario: partir del agua de la zona del Torcal y tratarla según lo que pida cada receta, ajustando una mezcla de minerales que influye directamente en el sabor y en la sensación en boca de cada cerveza.

Es un enfoque poco habitual -la mayoría de las cerveceras artesanales prefieren agua neutra y controlada al milímetro- y es precisamente lo que convierte a cada botella en un producto con la huella del territorio: el carácter geológico único del Torcal, trasladado al vaso.

Del grano a la botella, todo a mano

El proceso es artesanal en el sentido más literal de la palabra. Son solo dos personas las que se encargan de cada fase de elaboración, desde el grano hasta el embotellado. «Los dos trabajamos en la cervecería en cada una de las fases del proceso, lo que puede suponer trabajar todos los días de la semana entre 6 y 16 horas al día, dependiendo de en qué fase del proceso nos encontremos», cuentan.

Maquinaria utilizada para elaborar la cerveza. / l.o.

Siete estilos de cerveza

Actualmente ofrecen seis estilos de cerveza, y hay un séptimo en desarrollo: una witbier con cilantro y piel de naranja de la comarca, que esperan lanzar a finales de año tras pasar por catas con un grupo selecto de degustadores. De los seis estilos ya consolidados, dos les han sorprendido especialmente por su buena acogida: la NEIPA, turbia y de sabor intenso, y la Stout, negra y cremosa.

El Guiri Brewery no compite -ni quiere hacerlo- con las grandes cerveceras industriales: «nunca podríamos (ni querríamos) competir en volumen con las grandes cerveceras industriales». Su apuesta es clara: priorizar sabores y aromas singulares por encima de una oferta comercial estandarizada. Fijar precios y planificar el crecimiento no es sencillo en un mercado español que, según explican, «está prácticamente cerrado a las pequeñas cervecerías». Aun así, buscan mantener un producto asequible que les permita cubrir costes e invertir en el futuro, sin perder de vista su objetivo original: ser una cervecería local, capaz de ofrecer cerveza de calidad a su mercado.

Sorprende su aroma y sabor

Y es que muchos clientes se sorprenden del nivel de aroma y sabor de sus cervezas y de la variedad que ofrecen, aunque sus seis estilos sean una fracción mínima frente a los más de cien estilos que existen a nivel mundial. Introducir estas nuevas sensaciones a un público acostumbrado a otras marcas ha sido, dicen, una de las experiencias más gratificantes del proyecto.

De cara al futuro, los planes pasan por ampliar su presencia en el mercado local y regional, sumar nuevos estilos, colaborar con clientes en propuestas a medida e incluso ampliar las instalaciones de la fábrica.

No descartan tampoco colaboraciones abiertas con otras cerveceras artesanales de la zona, un gesto que resume bien su forma de entender el sector: competencia sí, pero también cooperación.

Preguntados por lo que les hace únicos frente a otras cervezas artesanales de Málaga, Andalucía y España, la respuesta es una declaración de identidad: «somos «Cervezas Artesanales de Antequera», creadoras de experiencias y recuerdos locales». Y en esa identidad, el agua del Torcal -esa decisión, casi de necesidad, de no recurrir a la ósmosis inversa- se ha convertido en la firma más singular de una cervecería que ha hecho del territorio su ingrediente principal.