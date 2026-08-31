Sucesos
Detenido en Alhaurín de la Torre tras abofetear a su pareja y a otra mujer que intentó ayudarla
Un grupo de personas, entre ellas dos policías que se encontraban fuera de servicio, neutralizaron al presunto agresor hasta la llagada de la Guardia Civil
Un hombre ha sido detenido en el municipio malagueño de Alhaurín de la Torre tras presuntamente abofetear a su pareja en plena calle y a otra mujer que presenció los hechos e intentó evitar que continuara agrediendo a la víctima.
La reacción inmediata de un grupo de personas que se encontraba en la zona, entre ellas un policía nacional y un policía local que se encontraban fuera de servicio, finalizó con el presunto agresor reducido hasta la llegada de la Guardia Civil.
Ocurrió el pasado martes 25 de agosto en el entorno de la avenida Mar de Aral. Según testigos presenciales, un hombre alto y corpulento comenzó a insultar a la mujer que le acompañaba hasta que le dio un guantazo. Acto seguido, la agarró de los pelos y una mujer que pasaba por la zona se acercó para frenar la agresión y recibió otra bofetada del hombre.
Testigos presenciales
Las fuentes consultadas aseguran que varias personas que presenciaron la doble agresión reaccionaron rápidamente e intervinieron para que el presunto agresor, cuya actitud violenta no cesaba, no tuviera opción de agredir de nuevo a ninguna de las dos mujeres. El grupo consiguió tumbar al hombre en el suelo y neutralizarlo hasta la llegada de agentes de la Guardia Civil de Alhaurín de la Torre, que finalmente detuvieron al presunto agresor con la ayuda de los ciudadanos.
Uno de ellos se identificó como policía nacional destinado en Torremolinos que en ese momento se encontraba en Alhaurín de la Torre con varios familiares y otro como agente de la Policía Local.
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