Almáchar repartirá miles de litros de ajoblanco gratis este sábado

Las calles de Almáchar vuelven a convertirse en un punto de encuentro festivo, cultural y gastronómico. El municipio axárquico celebra, como cada primer sábado de septiembre, la 56ª edición de la tradicional Fiesta del Ajoblanco.

La celebración, declarada Fiesta de Singularidad Turística y de Interés Turístico Nacional de Andalucía, tendrá lugar el próximo 5 de septiembre. En esta se repartirán más de 4.000 litros de esta sopa fría elaborada artesanalmente por vecinos del municipio.

Debido a que se espera una gran afluencia de visitantes, para facilitar el acceso y evitar problemas de aparcamiento, se habilitará un servicio especial de autobuses lanzadera gratuitos desde Vélez-Málaga.

Programación de la festividad

La programación comenzará a las diez de la mañana e incluirá talleres de aprendizaje de ajoblanco, visitas guiadas (free tours) por el casco antiguo, talleres de picar pasas, la inauguración de la exposición itinerante del V Concurso de pintura 'Ventanas al Arte y al Moscatel' impulsada por la Asociación Moscatel, pasacalles de pandas de verdiales junto al municipio vecino de El Borge, así como degustaciones de productos locales y vinos con denominación de origen en distintos puntos y rincones de la localidad.

El acto institucional central tendrá lugar en la Plaza de España con la lectura del pregón a cargo del humorista y presentador Manuel Sarria Cuevas y la entrega de los Premios Ajoblanco 2026, que en esta convocatoria reconocen la labor de Adolfo Cisneros (Ajoblanco Almáchar), el programa "Techo de Cristal" (Ajoblanco Axarquía), la Fundación El Pimpi (Ajoblanco Málaga), el Pueblo de Adamuz (Ajoblanco Andalucía) y la Revista Litoral (Ajoblanco María Zambrano).

La jornada se completará con una zona infantil, la tradicional Noche Flamenca con cante y toque, una verbena popular solidaria en el Paseo de la Axarquía y las típicas canciones de rueda y zambomba para clausurar la festividad.

El ajoblanco, clave en la Axarquía

Durante su presentación, que ha tenido lugar en la sede de la Delegación del Gobierno en Málaga, Soto ha puesto en valor que este festejo singular aúna patrimonio gastronómico y promoción turística, recordando que el ajoblanco es un plato tradicional asociado al territorio de la Axarquía que actúa como dinamizador de la economía local, favoreciendo el consumo de productos de proximidad.

Asimismo, ha señalado que hablar de esta cita es hablar de agricultura, de olivos, almendros y vides, y del sistema productivo de la uva moscatel en la comarca, reconocida por la FAO como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial (SIPAM) en abril de 2018.

Presentación de la Fiesta del Ajoblanco en Almáchar / L.O

La delegada ha detallado que el respeto a la cultura y a las tradiciones contribuye a valorar el trabajo de unos 800 productores que cultivan aproximadamente 1.700 hectáreas de viñas, sirviendo de sustento para unas 2.000 familias de la Axarquía.

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En el caso específico de Almáchar, se estima una superficie de viñedo de unas 256 hectáreas, con una clara vocación hacia el viñedo de uva para pasificación con unas 194 hectáreas, destacando que la variedad moscatel posee la triple aptitud de vino, pasa y uva de mesa.