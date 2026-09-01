Antequera da luz verde a las obras para proteger la ciudad romana Singilia Barba

El Ayuntamiento de Antequera ha informado favorablemente la licencia municipal para las obras de conservación y protección de la Ciudad Romana de Singilia Barba, el principal yacimiento de época romana del término municipal. La actuación está impulsada por la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía y cuenta con un presupuesto de ejecución material de 380.099,33 euros.

El enclave está declarado Bien de Interés Cultural con la categoría de Zona Arqueológica, la figura de máxima protección que contempla la legislación patrimonial andaluza. El trámite municipal resuelto ahora era el paso previo necesario para que la administración autonómica pueda ejecutar los trabajos sobre el terreno.

Cuatro actuaciones en el yacimiento romano

El proyecto agrupa cuatro tipos de intervención. La primera es la limpieza y consolidación de los restos conservados. La segunda, la instalación de un vallado que delimite y proteja el perímetro del yacimiento. La tercera, el acondicionamiento de los accesos y de los itinerarios por los que discurrirá la futura visita. La cuarta, la colocación de elementos de señalización y divulgación.

Informes técnico y jurídico favorables

Los informes técnico y jurídico municipales concluyeron de forma favorable sobre la actuación. Ambos la consideran compatible con el planeamiento urbanístico vigente y fijan las condiciones que deberá cumplir la ejecución de los trabajos.

El expediente incorpora medidas específicas para garantizar la conservación arqueológica mientras duren las obras, entre ellas la limitación de los movimientos de tierra y la supervisión especializada de la intervención, dos cautelas habituales cuando se actúa sobre suelo con restos sin excavar.

El alcalde de Antequera, Manuel Jesús Barón, valoró el compromiso de la Consejería de Cultura con el yacimiento. "Estamos ante una actuación largamente necesaria que permitirá proteger de manera efectiva el yacimiento y comenzar a ponerlo en valor como merece", señaló.

"La inversión de la Junta de Andalucía supone un paso decisivo para que Singilia Barba deje de ser un patrimonio conocido fundamentalmente por los especialistas y pueda avanzar hacia un espacio protegido, conservado y preparado para su conocimiento y visita"

Colaboración entre administraciones

Barón situó el acuerdo en el marco del reparto de competencias entre ambas administraciones. "El Ayuntamiento cumple ahora con su responsabilidad urbanística, facilitando la ejecución de una actuación impulsada por la Consejería de Cultura", indicó el regidor, que añadió que una parte de la historia romana del municipio recibirá "finalmente la atención y protección que merece".

Singilia Barba, junto a los grandes enclaves patrimoniales de Antequera

La intervención sitúa a Singilia Barba en la línea de los otros grandes conjuntos patrimoniales del municipio, encabezados por el Sitio de los Dólmenes —Menga, Viera y El Romeral— y El Torcal de Antequera, inscritos ambos en la lista de Patrimonio Mundial de la Unesco desde 2016. A diferencia de estos, el yacimiento romano carece hasta ahora de infraestructuras de acogida y de un régimen de visita ordenado.

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Resuelto el informe favorable de la licencia, el siguiente movimiento corresponde a la Consejería de Cultura, que debe activar la ejecución material de los trabajos.