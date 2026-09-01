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Antequera recupera su centro de mayores tras 15 meses de obras

La Junta de Andalucía reabre el centro de Antequera tras una reforma integral de 400.000 euros financiada con fondos europeos, 15 meses después del inicio de las obras

La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Málaga, Laura Valle, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, presentan las instalaciones del centro de mayores de Antequera

La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Málaga, Laura Valle, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, presentan las instalaciones del centro de mayores de Antequera / L.O

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Amanda Pinto

Antequera

La Junta de Andalucía reabrió este martes 1 de septiembre el Centro de Participación Activa de Antequera tras una reforma integral de 400.000 euros financiada con fondos Next Generation. La delegada territorial de Servicios Sociales, Familias e Igualdad en Málaga, Laura Valle, y el alcalde de Antequera, Manuel Barón, presentaron las instalaciones quince meses después del inicio de unas obras que el contratista entregó fuera de plazo.

La delegación territorial firmó el acta de recepción de la obra el 28 de agosto y el mobiliario y los equipos informáticos se montaron durante los días siguientes. Hasta esa firma seguía vigente el plan de seguridad y salud de la obra, lo que impedía el acceso de las personas usuarias al edificio. Desde entonces el centro funciona con normalidad, según precisó Valle.

"Hoy, Ayuntamiento de Antequera y Junta de Andalucía podemos devolver este centro a sus verdaderos dueños y dueñas, que no son otros que los 4.992 usuarios y usuarias", declaró la delegada territorial, Laura Valle.

El equipamiento cuenta con 4.992 personas socias, con un reparto próximo al 50% entre mujeres y hombres. En sus talleres participan 222 personas mayores, de las que el 85% son mujeres y el 15% hombres.

La obra arrancó en mayo de 2025 con un plazo que el contratista incumplió. La Junta ha comunicado a la empresa adjudicataria las penalidades económicas previstas en los pliegos y en la Ley de Contratos del Sector Público. En la fase final quedaban pendientes remates como la piedra del mostrador de recepción y varios grifos de los lavabos.

El alcalde de Antequera atribuyó la entrega a la presión de las dos administraciones. Barón explicó que el Ayuntamiento trasladó un ultimátum a la adjudicataria y, a preguntas de los periodistas, situó entre las razones del desenlace la concentración vecinal convocada para el 5 de septiembre.

Qué ha cambiado en el edificio tras la reforma

El director del centro, Antonio Matas, describió la intervención como una reorganización completa del inmueble. La actuación se financió con fondos Next Generation destinados por la Junta a la renovación de centros de participación activa, un programa al que optaron otros equipamientos de la comunidad que permanecen en lista de espera.

La programación habitual (gimnasia, coro, memoria, pintura al óleo, pintura en tela, manualidades, crochet, informática y uso de móviles) se reanudará en la primera semana de octubre, la fecha en la que el centro inicia curso cada año.

Durante el cierre, los talleres se mantuvieron en locales cedidos por el Ayuntamiento de Antequera y por las asociaciones Cala y Veracruz. Valle agradeció esa colaboración al Consistorio y a los concejales Francisco Alberto Arana, de Políticas Sociales, y María Sierra, de Mayores.

El centro, ubicado en la calle Calzada, mantiene el servicio de comedor y la asesoría jurídica gratuita vinculada a la tarjeta Junta 65. Los servicios de cafetería y peluquería, en manos de concesionarios, se incorporarán en los próximos días. Todos los talleres son gratuitos.

La Junta enmarca la reapertura en sus objetivos de envejecimiento activo y lucha contra la soledad no deseada, un trabajo que el centro extiende a otras edades mediante actividades con el colegio público de infantil y primaria situado enfrente.

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La próxima cita es la representación teatral El eco del mar de Tetis, a cargo del grupo del propio centro, el sábado 12 de septiembre en el Sitio de los Dólmenes.

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