Finalizan en un mes las obras de reparación de la MA-3107 entre Benamargosa y Riogordo

Queda un mes para que finalice la reparación de la MA-3107. Los trabajos han consistido en la rehabilitación estructural de la plataforma y la mejora del drenaje de un tramo de tres kilómetros de la citada vía, que une las localidades de Benamargosa y Riogordo y también sirve de acceso a Comares.

Con estas obras se completa el arreglo de esta carretera, que ha obligado a cortar la carretera hasta mediados de este mes. Para realizar estos trabajos se han ejecutado varias fases con una inversión total de dos millones de euros.

Mejoras de la carretera

Las obras actuales, que lleva a cabo la empresa Federico García, SL por 1,2 millones de euros, se ejecutan en el tramo más deteriorado de la carretera, que no contaba con cunetas en algunas zonas y sufría infiltraciones que provocaron hundimientos en la plataforma, entre los puntos kilométricos 10+370 y 13+740.

Por eso, el proyecto, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación, contempla la realización cunetas hormigonadas de tipología pisable y diferentes sistemas de drenaje para paliar las infiltraciones. También se sustituyen tubos de desagüe que presentan deformaciones o desplazamientos y se construyen escolleras de protección para garantizar la estabilidad de la plataforma.

Paralelamente, se reparan las zonas de la calzada que presentan deformaciones y asentamientos, para lo que se ha demolido el firme existente y se ha excavado hasta metro y medio de profundidad. Por último, se repondrá el paquete de firme mediante una capa de zahorra y dos de aglomerado, terminando con la reposición de la señalización.

Salado ha explicado que, además de los 1,2 millones de euros que se dedican a este proyecto, la Diputación de Málaga invirtió otros 500.000 euros en la mejora de un trazado de seis kilómetros y medio de la carretera, reforzando el aglomerado asfáltico y efectuando obras complementarias como la ejecución de una escollera en un tramo estrecho.

Posteriormente, se destinaron casi 340.000 euros a solventar las deficiencias del tramo ubicado entre los puntos kilométricos 13+740 y 17+410.

Inversiones de Diputación

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha visitado este martes los trabajos que se realizan junto a los alcaldes de Comares y Riogordo, José Miguel Ruiz y Antonio Alés, respectivamente, localidades en cuyos términos municipales se desarrollan las obras.

Salado ha recalcado que la Diputación de Málaga invierte este año 20 millones de euros en arreglos estructurales de las carreteras, como el que se desarrolla en la MA-3107; en los habituales trabajos de conservación y mantenimiento; en planes de refuerzo de firme y asfaltado, que comenzarán en breve por quinto año consecutivo; y en actuaciones del Plan Vía-ble.

Igualmente, ha destacado que este año, por primera vez, se ejecutará un plan global para la mejora de la señalización horizontal de 99 carreteras con una inversión de 2,1 millones de euros. El plan se encuentra actualmente en fase de evaluación de las ofertas presentadas.

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"Estas cifras demuestran que desde la Diputación de Málaga realizamos una clara apuesta por mejorar la movilidad en el interior de la provincia, facilitando las comunicaciones entre municipios del interior, contribuyendo incluso a acortar los tiempos de desplazamiento entre pueblos en algunos casos, y reforzando la seguridad vial", ha añadido Salado.