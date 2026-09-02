Antequera reúne a cientos de personas en un acto institucional por Ceuta

Cientos de personas se concentraron este miércoles en la plaza de la Constitución de Antequera en el acto institucional 'Juntos por Ceuta' desde Antequera, convocado por el Ayuntamiento en la jornada del Día de Ceuta y en paralelo a movilizaciones celebradas en cerca de treinta municipios españoles bajo el lema 'Ceuta es España. Y España no abandona a los suyos'. El Consistorio no ofreció una cifra oficial de asistencia; el alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos (PP), se limitó a afirmar que la plaza "estaba llena".

La cita, que comenzó a las 20:00 horas junto a la Puerta de Estepa, se celebró como acto institucional y no como concentración. Barón explicó antes del acto que la Subdelegación del Gobierno en Málaga había denegado el permiso con el argumento de que una institución municipal solo puede organizar actos institucionales. La Subdelegación no se ha pronunciado públicamente sobre esa solicitud.

Fuerte apoyo en Antequera a la ciudad autónoma de Ceuta. / Amanda Pinto

Tres vecinas nacidas en Ceuta y residentes en Antequera —Ana, Yolanda y Mari Paz— participaron en la lectura del manifiesto municipal, redactado en primera persona desde la experiencia de los ceutíes que viven en la ciudad malagueña. El texto sitúa el origen del acto en los días 30 y 31 de julio, cuando la ciudad autónoma registró una entrada masiva de personas, y reclama respeto a las fronteras y a la legalidad internacional, una cooperación entre España y Marruecos "basada en el respeto mutuo" y el funcionamiento de los instrumentos de readmisión. "Pedimos que nunca más se utilicen los flujos migratorios como instrumento de presión", recoge el documento, que reconoce a Policía Nacional, Guardia Civil, Fuerzas Armadas, sanitarios y voluntarios y precisa que "estar con Ceuta no significa estar contra nadie". El manifiesto cerró con la fórmula "Ceuta es España. Ceuta es parte de nosotros y Antequera está con Ceuta" y vivas a Ceuta, Antequera y España.

Banderas de España y un fuerte apoyo a Ceuta en Antequera. / Amanda Pinto

Barón: "Se han equivocado y se van a arrepentir"

Tras el acto, el alcalde defendió que la integridad territorial de España "es sagrada" y que lo ocurrido en Ceuta "no podemos permitirlo", y reclamó restablecer la situación de forma inmediata y evitar que se repita. Sobre la ausencia de PSOE e Izquierda Unida, que declinaron asistir, afirmó que ambos grupos "se han equivocado" y "se van a arrepentir", y sostuvo que los antequeranos no entienden que esas formaciones se concentren por Palestina y no por Ceuta. Remarcó que el manifiesto "no es partidista" y señaló que entre el público se encontraban el exalcalde socialista Paulino Plata y algún concejal del PSOE de Antequera. Preguntado por un amago de insultos durante el acto, restó importancia al episodio.

El Grupo Municipal Socialista había comunicado al Ayuntamiento que no asistiría. Ni PSOE ni Izquierda Unida han hecho públicas por ahora sus respuestas a las declaraciones del regidor.

Vox, sin representación en la corporación antequerana, también acudió a la plaza. Laura Pérez Fernández, miembro del equipo de coordinación de la formación en Antequera, leyó una declaración en la que calificó lo ocurrido en Ceuta de "invasión consentida por el gobierno traidor de Pedro Sánchez", exigió al Ejecutivo que "actúe de forma contundente" y "revierta la situación como estaba antes" y anunció que el partido empleará "todas las herramientas legales" para defender a Ceuta.

El acto es la segunda iniciativa del Ayuntamiento de Antequera en torno a Ceuta desde el verano: el 3 de agosto Barón remitió una carta al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. El Consistorio no ha anunciado nuevas convocatorias.