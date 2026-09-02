Oferta de empleo público en Alhaurín el Grande: convocadas 15 plazas de personal laboral fijo mediante concurso-oposición

El Ayuntamiento de Alhaurín el Grande prepara una nueva convocatoria de empleo público con 15 plazas de personal laboral fijo. La junta de gobierno local ha aprobado las bases que regularán el proceso de selección, que se desarrollará mediante concurso-oposición.

La oferta incluye puestos de diferentes perfiles profesionales vinculados a servicios municipales como limpieza, jardinería, albañilería, fontanería, carpintería metálica, conducción e imagen y sonido.

Las personas interesadas tendrán que esperar a la publicación oficial de las bases para conocer todos los requisitos necesarios para participar, así como los plazos para presentar las solicitudes y las características concretas del proceso selectivo.

Estas son las 15 plazas de empleo público que se ofertarán La convocatoria aprobada por el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande contempla 15 puestos de trabajo fijos, distribuidos de la siguiente forma: Una plaza de oficial de primera de jardinería .

. Una plaza de oficial de primera de carpintería metálica .

. Dos plazas de oficial de fontanería .

. Dos plazas de oficial de albañilería .

. Una plaza de peón de albañilería .

. Dos plazas de operario de limpieza .

. Dos plazas de operario de limpieza viaria .

. Dos plazas de chófer de camión grúa .

. Dos plazas de técnico de imagen y sonido.

El objetivo municipal es reforzar la plantilla en distintas áreas relacionadas directamente con el funcionamiento de los servicios públicos.

Según ha explicado el Consistorio, podrán concurrir al proceso todas aquellas personas que cumplan las condiciones que finalmente establezcan las bases. Desde el Ayuntamiento aseguran que la selección se realizará mediante un procedimiento público basado en los principios de igualdad, mérito y capacidad.

Cuándo se podrá solicitar una de las plazas

Por ahora, el Ayuntamiento ha aprobado las bases de la convocatoria, pero será necesario esperar a su publicación oficial para conocer las fechas concretas.

Será entonces cuando se detallen los requisitos de acceso, documentación necesaria, sistema de selección y plazo para presentar las solicitudes. Por tanto, los aspirantes interesados deberán consultar las bases cuando sean publicadas oficialmente antes de iniciar cualquier trámite.

El alcalde y concejal de Personal, Anthony Bermúdez, ha señalado que esta convocatoria se enmarca en la política municipal para reforzar y estabilizar la plantilla. Según los datos facilitados por el propio Ayuntamiento, en los últimos tres años se han celebrado diez convocatorias de empleo público y ofertado 25 plazas fijas.

Bermúdez sostiene que el objetivo es avanzar hacia una administración municipal con procesos de selección basados en "la transparencia, la igualdad, el mérito y la capacidad".

El Ayuntamiento anuncia otras seis plazas de funcionario

Esta convocatoria de 15 puestos de personal laboral fijo no será la última oferta de empleo público prevista en Alhaurín el Grande.

El alcalde ha avanzado que durante las próximas semanas se anunciará otra oferta para cubrir seis plazas de funcionario, dentro de la planificación municipal para aumentar y estabilizar su plantilla.

El concejal de Empleo, Luis Miguel Molina, ha animado a las personas que cumplan los requisitos a participar en el proceso una vez que se abra oficialmente la convocatoria y ha definido estas plazas como una oportunidad para acceder a "un puesto de trabajo estable en el Ayuntamiento de Alhaurín el Grande".

Molina también ha comparado las cifras del actual mandato con las de anteriores gobiernos municipales. Según ha señalado, durante los 23 años de gobiernos del Partido Popular se convocaron ocho plazas, mientras que el actual equipo de gobierno afirma haber ofertado 25 puestos fijos en menos de tres años.

Por su parte, la concejala de Obras Públicas, Vivienda y Desarrollo Sostenible, Teresa Sánchez, ha defendido que esta convocatoria supone un cambio en la política de personal municipal y ha destacado la apuesta por procedimientos abiertos para facilitar el acceso al empleo público "en condiciones de igualdad".