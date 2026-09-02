El paro sube en 13 de los 20 municipios de la comarca de Antequera

El paro registrado subió en agosto en 13 de los 20 municipios de la comarca de Antequera, según la estadística publicada este miércoles 2 de septiembre por la Dirección Provincial de Málaga del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). La capital comarcal cerró el mes con 2.374 desempleados, ocho más que en julio, mientras la provincia de Málaga redujo su paro en 409 personas y fue uno de los tres únicos territorios de España donde descendió.

El repunte mensual sigue la pauta habitual de agosto, mes en el que vencen los contratos ligados a la temporada estival. Teba registró la mayor subida de la comarca, con 15 parados más (+9,74%) hasta los 169, seguida de Villanueva del Trabuco (+11, hasta 264), Mollina (+10, hasta 268) y Campillos y Cuevas de San Marcos, con nueve más cada uno. Campillos, segundo municipio de la comarca por volumen, suma 518 demandantes.

En sentido contrario, siete localidades recortaron sus listas respecto a julio. Fuente de Piedra encabezó los descensos con 13 parados menos (-7,14%), por delante de Villanueva del Rosario (-8), Cañete la Real (-7) y Archidona (-4), que con 428 desempleados es el tercer municipio de la comarca por número de parados. Humilladero y Valle de Abdalajís restaron cuatro cada uno y Cuevas Bajas, uno.

Diecisiete municipios tienen menos parados que hace un año

La comparación interanual ofrece una lectura distinta. Solo Humilladero (+12), Villanueva de la Concepción (+10) y Cuevas Bajas (+5) tienen hoy más desempleados que en agosto de 2025. Los 17 restantes registran descensos, con Villanueva de Tapia (-25%), Cañete la Real (-17,39%) y Alameda (-15,59%) a la cabeza en términos porcentuales. En cifras absolutas, Antequera resta 271 parados (-10,25%), Campillos 77 (-12,94%) y Alameda 41.

Antequera concentra el 2,45% del paro provincial y encadena su tercer agosto consecutivo con menos desempleados que un año antes. Ese dato centra la valoración del alcalde, Manuel Jesús Barón Ríos (PP), que calificó la lectura mensual de "errónea y condicionada" por la estacionalidad y situó en la reducción interanual la tendencia real del mercado laboral local. "Prácticamente una de cada 10 personas que figuraban en el paro hace un año ya no está hoy en esa situación", afirmó. Barón prevé un septiembre favorable para el empleo local por la coincidencia del inicio de la temporada agrícola, la puesta en marcha de los planes de empleo y el arranque de la campaña previa a la Navidad.

La oposición pone el acento en la serie mensual. La portavoz de Izquierda Unida, Pilar Ruiz Muñoz, recordó que la ciudad suma 28 parados en dos meses, 20 en julio y 8 en agosto, tras ocho meses consecutivos de descenso desde los 2.668 desempleados de octubre de 2025 hasta los 2.346 de junio. "Dependemos de la estacionalidad y sobre todo de la hostelería y del sector servicios", señaló, y reclamó una economía "más diversificada". El portavoz del PSOE, José Luis Ruiz Espejo, atribuyó igualmente el repunte al final del verano y recordó que el desempleo en España se ha reducido un 2,9% en el último año.

Málaga, una de las tres provincias donde bajó el paro

El descenso provincial adquiere relieve en el contexto nacional. Málaga (-409), Ceuta (-148) y Las Palmas (-94) fueron las únicas tres provincias donde bajó el paro en agosto, según el Ministerio de Trabajo y Economía Social. En el conjunto de España el desempleo subió en 44.419 personas hasta los 2.355.918, el mayor incremento en un mes de agosto desde 2019, aunque la cifra total es la más baja para ese mes desde 2007. La provincia cerró agosto con 97.095 parados, 11.634 menos que hace un año (-10,70%).

Salas atribuyó la evolución a las reformas del mercado de trabajo y a las políticas del Gobierno central, y anunció que el Ejecutivo seguirá adoptando medidas para mejorar las condiciones laborales en la provincia.

Por sectores, el paro malagueño descendió en servicios (-212), agricultura (-89), industria (-9) y en el colectivo sin empleo anterior (-276), y subió en construcción (+177). Las mujeres suponen el 59,80% de los desempleados (58.062), aunque su paro cae a mayor ritmo interanual (-12,27%) que el de los hombres (-8,26%). La provincia firmó 42.057 contratos en agosto, 18.821 de ellos indefinidos, y la afiliación media a la Seguridad Social alcanzó los 789.701 ocupados, 32.457 más que hace un año (+4,29%).

Los datos de paro registrado de septiembre se publicarán a principios de octubre. Ese mes suele reflejar el final de la temporada turística en la costa y, en el interior de la provincia, el arranque de la campaña agrícola que el Ayuntamiento de Antequera prevé que absorba parte de los demandantes.