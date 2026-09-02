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Economía

Subastan una nave industrial de 300 metros cuadrados por 100.000 euros en el municipio malagueño de Álora

La propiedad tiene una superficie construida de 323 metros cuadrados y se integra en un edificio bajo régimen de división horizontal construido en 2006, según el portal Escrapalia

La nave industrial a subasta en Álora, en una imagen facilitada por Escrapalia.

La nave industrial a subasta en Álora, en una imagen facilitada por Escrapalia. / L. O.

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José Vicente Rodríguez

José Vicente Rodríguez

El portal especializado Escrapalia ha lanzado a subasta pública una nave industrial situada en la localidad malagueña de Álora. El activo, ubicado concretamente en el polígono industrial La Molina, en la calle Juan de la Cierva, sale a puja por algo más de 100.000 euros, lo que supone un descuento del 59% sobre su tasación, calculada en más de 250.000 euros. El inmueble procede de un concurso de persona física, según ha detallado este miércoles el portal Escrapalia.

Según los datos de Escrapalia, la propiedad tiene una superficie construida de 323 metros cuadrados y se integra en un edificio bajo régimen de división horizontal construido en 2006. Dispone de un portón metálico abatible hacia arriba de 4,50 metros de ancho, ideal para la carga y descarga de mercancías, con vial comunitario frontal que facilita las maniobras; Y un espacio diáfano destinado principalmente a almacén, complementado con una zona habilitada para oficinas.

Ubicación estratégica en el Valle del Guadalhorce

El Polígono Industrial La Molina se sitúa en una zona llana paralela a la carretera A-343 (conexión con Antequera) y goza, según Escarapalia, de una "excelente conectividad".

La nave industrial a subasta en Álora, en otra imagen facilitada por Escrapalia.

La nave industrial a subasta en Álora, en otra imagen facilitada por Escrapalia. / L. O.

"Dispone de acceso viario con Viales amplios aptos para el tránsito y maniobra de vehículos de carga pesada, y transporte público, con cercanía a la estación de tren de Cercanías de Álora. Se trata de un entorno económico con una zona consolidada que alberga desde talleres y empresas de construcción hasta cooperativas y plantas agroalimentarias vinculadas a la aceituna aloreña y los cítricos", apunta.

Pujas hasta el 17 de septiembre

La subasta permanecerá abierta hasta el 17 de septiembre. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Escrapalia, realizar el depósito de garantía de 25.840 euros, y seguir las instrucciones del proceso.

Escrapalia considera que el activo a subasta es de interés para pymes del sector industrial o de servicios que necesiten un espacio "funcional y listo para opera"r; empresas de logística y distribución local que requieran accesibilidad para camiones; cooperativas o negocios agroalimentarios que busquen ampliar su capacidad de almacenamiento en el corazón del Valle del Guadalhorce, e inversores que apuesten por activos industriales con alta demanda de alquiler en la segunda corona de Málaga.

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Mapa de situación de la nave industrial a subasta en Álora, en una imagen facilitada por Escrapalia.

Mapa de situación de la nave industrial a subasta en Álora, en una imagen facilitada por Escrapalia. / L. O.

"Adquirir una nave de estas características con casi un 60% de descuento sobre su valor de tasación es una oportunidad muy difícil de ignorar para cualquier empresa que busque optimizar sus costes operativos”, señala la responsable de Real Estate en Escrapalia Inmueble, Marta Casado.

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