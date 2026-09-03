El comercio de Antequera usará aulas vacías de colegios para formar a pymes y autónomos

La Asociación del Comercio, Empresas e Industria de Antequera (ACIA) podrá utilizar las salas y equipamientos del Colegio Sagrado Corazón de Jesús para organizar actividades empresariales y formativas dirigidas al tejido económico local. Así lo recoge el convenio suscrito por el director del centro, Francisco Javier González, y el presidente de la asociación, Jorge del Pino García, difundido el 1 de septiembre de 2026 y con una vigencia inicial de dos años prorrogables.

El acuerdo establece un marco de colaboración entre el ámbito educativo y el tejido empresarial y comercial de Antequera. Su principal objetivo es facilitar el desarrollo de actividades de carácter empresarial y formativo organizadas por la propia asociación o por sus asociados en las instalaciones del centro.

Ambas partes justifican el convenio en la necesidad de acercar los procesos de enseñanza y aprendizaje a las demandas reales del tejido productivo local.

La empleabilidad, el desarrollo empresarial y la corresponsabilidad social son las tres principales finalidades que los firmantes establecen para el uso de las aulas y espacios del centro escolar por parte del comercio antequerano.

Momento de la firma del nuevo convenio de colaboración / L.O.

Reuniones, cursos y actividades para las empresas de Antequera

El centro pone a disposición de ACIA y sus empresas asociadas salas y equipamientos para reuniones empresariales y encuentros de networking, jornadas técnicas y formativas, conferencias, mesas redondas y seminarios.

El convenio contempla también cursos para trabajadores y directivos, actividades de responsabilidad social corporativa, presentaciones de productos y servicios, ferias de muestras y exposiciones, programas de orientación laboral y empleo y visitas empresariales dirigidas a alumnos y familias.

El documento deja abierta además la posibilidad de incorporar otras actuaciones que ambas entidades consideren de interés común.

La asociación, por su parte, se compromete a trasladar a todas sus empresas y comercios asociados la información sobre los recursos y espacios disponibles en el centro. También asumirá la difusión y promoción de los eventos y encuentros que organice el colegio y que puedan resultar de interés para los empresarios locales.

Comisión de Seguimiento

Para coordinar el desarrollo de las actividades previstas, ambas entidades constituirán una Comisión de Seguimiento, que evaluará anualmente la marcha del acuerdo y las posibles modificaciones destinadas a incorporar nuevas acciones conjuntas. La primera evaluación se realizará una vez cumplido el primer año de vigencia.

El acuerdo con el centro escolar no es la única alianza cerrada por la asociación antequerana en el arranque de septiembre. El 3 de septiembre, ACIA firmó con Caja Rural del Sur un convenio para facilitar a sus asociados el acceso a financiación en condiciones preferentes.

El acuerdo fue rubricado por el responsable de la Unidad de Negocio de Málaga de la entidad, Luis Barea, y el presidente de ACIA, Jorge del Pino García. Se trata del primer convenio entre ambas organizaciones y estará vigente hasta el 31 de julio de 2027, con renovación tácita anual salvo que alguna de las partes manifieste lo contrario.

La oferta comercial incluye una Cuenta Convenio Autónomo/Pyme sin comisiones durante los primeros doce meses para nuevos clientes, una bonificación de hasta 500 euros brutos por domiciliar el Seguro Social y activar Bizum y una tasa de descuento fija del 0,30% en el servicio de TPV para operaciones presenciales nacionales.

También se contemplan líneas de financiación para autónomos y pymes mediante cuentas de crédito a tipo fijo y variable adaptadas a las características de cada negocio.

Caja Rural del Sur queda definida en el documento como entidad colaboradora de ACIA, mientras que la asociación se encargará de difundir las condiciones entre sus asociados a través de sus canales internos y su página web, además de facilitar a los beneficiarios la información necesaria para iniciar las operaciones.

ACIA integra en su denominación al Centro Comercial Abierto de Antequera y agrupa al comercio, las empresas y la industria del municipio. Los dos convenios tienen como principales destinatarios a las pymes y autónomos de Antequera, mientras que el suscrito con el colegio incorpora además al alumnado y a las familias del centro.

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En ambos casos, el siguiente paso será difundir entre los asociados tanto los espacios disponibles para actividades empresariales y formativas como las nuevas condiciones financieras.