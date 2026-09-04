Coín inicia las obras para crear un tercer carril en la avenida Reina Sofía

El Ayuntamiento de Coín ha iniciado las obras para crear un tercer carril descendente en la avenida Reina Sofía, una actuación con la que pretende aliviar las retenciones que se producen habitualmente en uno de los principales accesos al casco urbano.

Los trabajos se desarrollarán en un tramo de unos 200 metros entre la gasolinera Repsol y la rotonda Abogado de Oficio y cuentan con un presupuesto de adjudicación de 983.585 euros. El plazo previsto de ejecución es de 135 días.

El alcalde de Coín, Francisco Santos, ha visitado este viernes la zona junto al concejal de Urbanismo, Jorge González, y técnicos municipales. Según ha explicado, el proyecto responde a los problemas de tráfico que registra este punto especialmente en las horas punta.

La intervención no se limitará a la ampliación de la calzada. El proyecto incluye también la reordenación de las paradas de autobús, con el objetivo de que los vehículos puedan continuar circulando mientras los autobuses realizan sus paradas, además de actuaciones en las redes de abastecimiento de agua y en el paso de peatones existente en la zona.

“Vamos a acondicionar las paradas de autobuses para que los vehículos continúen transitando sin esperas y el autobús pueda hacer su parada sin complicaciones”, ha señalado Santos.

Inicio de las obras en la avenida Reina Sofía de Coín. / La Opinión

Sin cortes de tráfico salvo momentos puntuales

El Ayuntamiento prevé que las obras puedan desarrollarse sin necesidad de cortar el tráfico en la avenida Reina Sofía, aunque podrían producirse restricciones puntuales durante determinadas fases de los trabajos.

La vía soporta una elevada intensidad de tráfico al funcionar no solo como acceso al centro de Coín, sino también como conexión con otros municipios del entorno, entre ellos Alozaina, Guaro y Tolox.

Esta actuación supone la segunda fase de las mejoras emprendidas en este eje viario. La primera se llevó a cabo en la avenida de España, cuyos trabajos de ampliación y acondicionamiento finalizaron en 2023.

Coín vuelve a reclamar la ronda norte

El alcalde también ha señalado que el Ayuntamiento mantiene pendientes varias actuaciones de mayor alcance con la Junta de Andalucía. Entre ellas figura la ronda norte de Coín, prevista entre la Venta Platero y la rotonda de Cortijo Benítez.

El Consistorio también reclama mejoras en el tramo de la A-366 comprendido entre el Centro de Salud de Coín y la rotonda de Cortijo Benítez, incluida la creación de un itinerario peatonal.

El Ayuntamiento espera abordar ambos proyectos en una próxima reunión con la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía.