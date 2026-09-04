Sucesos
Seis heridos, tres de ellos menores, en un accidente entre dos coches en Cañete la Real
La colisión se ha producido en la A-384, en sentido Olvera, y todos los afectados han sido trasladados a un centro hospitalario
Un accidente de tráfico en Cañete la Real ha dejado este viernes seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Los afectados han tenido que ser evacuados a un centro hospitalario después de que dos turismos colisionaran en la carretera A-384.
El siniestro se ha producido alrededor de las 16.30 horas en el kilómetro 84 de la A-384, en sentido Olvera (Cádiz), según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.
Una colisión entre dos turismos en la A-384
Fueron varios testigos los que alertaron al teléfono de emergencias de la colisión entre dos vehículos en este punto de la carretera a su paso por el término municipal de Cañete la Real.
Tras recibir los avisos, la sala coordinadora del 112 movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.
Tres adultos y tres menores trasladados al hospital
Los servicios sanitarios han confirmado posteriormente que el accidente ha causado seis heridos: tres adultos y tres menores.
Todos ellos han sido trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente.
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