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Seis heridos, tres de ellos menores, en un accidente entre dos coches en Cañete la Real

La colisión se ha producido en la A-384, en sentido Olvera, y todos los afectados han sido trasladados a un centro hospitalario

Carretera A-384 a su paso por Cañete la Real, donde se ha tenido lugar el siniestro.

Carretera A-384 a su paso por Cañete la Real, donde se ha tenido lugar el siniestro. / l.o.

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La Opinión

Málaga

Un accidente de tráfico en Cañete la Real ha dejado este viernes seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Los afectados han tenido que ser evacuados a un centro hospitalario después de que dos turismos colisionaran en la carretera A-384.

El siniestro se ha producido alrededor de las 16.30 horas en el kilómetro 84 de la A-384, en sentido Olvera (Cádiz), según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Una colisión entre dos turismos en la A-384

Fueron varios testigos los que alertaron al teléfono de emergencias de la colisión entre dos vehículos en este punto de la carretera a su paso por el término municipal de Cañete la Real.

Tras recibir los avisos, la sala coordinadora del 112 movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

Tres adultos y tres menores trasladados al hospital

Los servicios sanitarios han confirmado posteriormente que el accidente ha causado seis heridos: tres adultos y tres menores.

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Todos ellos han sido trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente.

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