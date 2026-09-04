Seis heridos, tres de ellos menores, en un accidente entre dos coches en Cañete la Real

Un accidente de tráfico en Cañete la Real ha dejado este viernes seis personas heridas, entre ellas tres menores de edad. Los afectados han tenido que ser evacuados a un centro hospitalario después de que dos turismos colisionaran en la carretera A-384.

El siniestro se ha producido alrededor de las 16.30 horas en el kilómetro 84 de la A-384, en sentido Olvera (Cádiz), según ha informado el servicio de Emergencias 112 Andalucía.

Una colisión entre dos turismos en la A-384

Fueron varios testigos los que alertaron al teléfono de emergencias de la colisión entre dos vehículos en este punto de la carretera a su paso por el término municipal de Cañete la Real.

Tras recibir los avisos, la sala coordinadora del 112 movilizó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y el Servicio de Mantenimiento de Carreteras.

Tres adultos y tres menores trasladados al hospital

Los servicios sanitarios han confirmado posteriormente que el accidente ha causado seis heridos: tres adultos y tres menores.

Todos ellos han sido trasladados a un centro hospitalario para recibir atención médica. Por el momento, no se han facilitado más datos sobre su estado ni sobre las circunstancias concretas en las que se produjo el accidente.