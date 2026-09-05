Accidente de tráfico
Cinco heridos, uno de ellos excarcelado, tras un choque frontal entre dos coches en Casares
El accidente se ha producido en la carretera MA-8300 y ha obligado a la intervención de los bomberos de Estepona, los servicios sanitarios y la Guardia Civil
Cinco personas han resultado heridas este sábado en un accidente de tráfico en la carretera de Casares tras la choque frontal entre dos coches. Uno de los ocupantes ha tenido que ser excarcelado por los bomberos al quedar atrapado en el interior de uno de los coches.
El siniestro se ha producido alrededor de las 15.00 horas en la carretera MA-8300, a la altura del kilómetro 8, según ha informado el Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga. Hasta el lugar se ha desplazado una dotación del parque de bomberos de Estepona, requerida por la Policía Local, junto a efectivos sanitarios y agentes de la Guardia Civil.
Los bomberos han indicado que los heridos pudieron salir por sus propios medios de los vehículos, mientras que fue necesaria la intervención de los efectivos para liberar a una persona afectada. Además de las labores de rescate, los bomberos colaboraron en la retirada de los vehículos de la calzada para restablecer la circulación en la zona.
Según el 112, , los servicios sanitarios han atendido a cinco heridos, tres mujeres y dos hombres, con edades comprendidas entre los 20 y 58 años. Todos han sido evacuados al Hospital Costa del Sol de Marbella.
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