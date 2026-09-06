Estrella Morente marca hoy el ecuador del Embrujo Andalusí

El municipio malagueño de Carratraca afronta este domingo la última jornada de la XXIX edición del Festival Embrujo Andalusí, con el zoco de artesanos, los talleres, las exhibiciones, los pasacalles y los títeres. Una panda de verdiales amenizará el día y un espectáculo de magia en la Plaza del Zoco pondrá el punto final a la edición. La cita, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, ha convertido durante tres días las calles de esta localidad del interior de la provincia en un zoco árabe con artesanía, gastronomía, música y actividades culturales. Por la noche, el recorrido se ilumina con más de 15.000 velas y antorchas repartidas por el casco urbano, el elemento visual que ha dado identidad propia al festival dentro del calendario malagueño.

El festival se inauguró el viernes 4 con un acto en el Palacio de Trinidad Grund, amenizado con pasacalles de música y danza. A las 22.00 horas, Antonio de Verónica y Saray Cortés llevaron su espectáculo flamenco Embrujo Andalusí al Auditorio de la Plaza de Toros. El zoco de artesanos abrió a las 12.00 el sábado y por la noche actuó Estrella Morente.