Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Muere un hombre ahogado en BenalmádenaProtesta en los Baños del CarmenReivindicaciones del campo andaluzEl virus del Nilo en MálagaColisión frontal en CasaresCrónica de la Goyesca de RondaLa previa del Málaga-LevanteFinal de la Copa Andalucía
instagramlinkedin

Carratraca

Estrella Morente marca hoy el ecuador del Embrujo Andalusí

El Festival Embrujo Andalusí de Carratraca despide su XXIX edición, marcada por un zoco de artesanos, talleres y la iluminación de 15.000 velas que dan identidad al evento

Plaza de la Constitución de Carratraca, durante el Embrujo Andalusí.

Plaza de la Constitución de Carratraca, durante el Embrujo Andalusí. / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Cristobal Rivero

Carratraca

El municipio malagueño de Carratraca afronta este domingo la última jornada de la XXIX edición del Festival Embrujo Andalusí, con el zoco de artesanos, los talleres, las exhibiciones, los pasacalles y los títeres. Una panda de verdiales amenizará el día y un espectáculo de magia en la Plaza del Zoco pondrá el punto final a la edición. La cita, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación de Málaga, ha convertido durante tres días las calles de esta localidad del interior de la provincia en un zoco árabe con artesanía, gastronomía, música y actividades culturales. Por la noche, el recorrido se ilumina con más de 15.000 velas y antorchas repartidas por el casco urbano, el elemento visual que ha dado identidad propia al festival dentro del calendario malagueño.

El festival se inauguró el viernes 4 con un acto en el Palacio de Trinidad Grund, amenizado con pasacalles de música y danza. A las 22.00 horas, Antonio de Verónica y Saray Cortés llevaron su espectáculo flamenco Embrujo Andalusí al Auditorio de la Plaza de Toros. El zoco de artesanos abrió a las 12.00 el sábado y por la noche actuó Estrella Morente.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La avispa oriental no es la asiática: guía para diferenciarlas y saber cuál es más común en Málaga
  2. Corrida Goyesca de Ronda 2026: Morante encabeza un cartel marcado por el homenaje a Antonio Ordóñez
  3. La tala del gran ficus de La Paz llega al Ayuntamiento: Con Málaga registra 26 preguntas
  4. Más de un centenar de vecinos de La Paz protestan por la tala de un ficus y piden al Ayuntamiento los informes técnicos
  5. El histórico pueblo de Málaga de 9.000 habitantes en el que el actor Salva Reina tiene sus raíces: una localidad rodeada de sierra con fachadas encaladas y plazas tranquilas
  6. Unicaja-Caja 87 Sevilla, final de la Copa Andalucía: fecha, hora y dónde se puede ver por televisión
  7. Con Málaga denuncia una 'poda agresiva' en un ficus de La Paz tras la caída de una gran rama
  8. Nuevo golpe para el Málaga CF: Lesión grave de Lobete, que se rompe el cruzado; y Ochoa, al quirófano

El tiempo en Santa Fe: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en Santa Fe: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

La bajada de la ratio y la apuesta por menos burocracia marcan el nuevo curso

La bajada de la ratio y la apuesta por menos burocracia marcan el nuevo curso

El tiempo en SanlÃºcar de Barrameda: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

El tiempo en SanlÃºcar de Barrameda: previsión meteorológica para hoy, domingo 6 de septiembre

Marbepop celebra 40 años en Marbella con Malmö 040, Las Dianas y La Leshe Que Mamate

Marbepop celebra 40 años en Marbella con Malmö 040, Las Dianas y La Leshe Que Mamate

El Teléfono de la Esperanza atiende 7.850 peticiones en un semestre

El Teléfono de la Esperanza atiende 7.850 peticiones en un semestre

La educación especial reclama más recursos en Málaga: "Necesitamos profesionales y no solo espacios adecuados"

La educación especial reclama más recursos en Málaga: "Necesitamos profesionales y no solo espacios adecuados"

Críticas al proyecto de un hotel de lujo en la Milla de Oro de Marbella

Críticas al proyecto de un hotel de lujo en la Milla de Oro de Marbella

Marbella reconoce a Nielson Sánchez-Stewart, referente de la abogacía en la Costa del Sol

Marbella reconoce a Nielson Sánchez-Stewart, referente de la abogacía en la Costa del Sol
Tracking Pixel Contents