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Mollina celebra la Vendimia en los 25 años de Sierras de Málaga

Modesto Barragán pregona el viernes 11 una feria que agotó las plazas de sus típicas catas

Presentación del evento. | L.O.

Presentación del evento. | L.O.

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Cristobal Rivero

Mollina

Mollina celebra del 11 al 13 de septiembre su Feria de la Vendimia 2026, declarada Fiesta de Singularidad Turística Provincial, en una edición que coincide con el 25 aniversario de la creación de la Denominación de Origen Sierras de Málaga. El programa, editado por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación de Málaga, arranca en realidad el día 5 con catas y talleres enológicos cuyas entradas están agotadas.

El municipio concentra buena parte del viñedo malagueño de interior. Sus fincas experimentales, junto a las de Torrox y Ronda, fueron el punto de partida del proceso que en 2001 desembocó en la creación de la D.O. Sierras de Málaga, destinada a amparar vinos blancos, tintos y rosados frente al modelo tradicional de la D.O. Málaga.

El eje profesional de la edición se celebra el 9 de septiembre en la sede de la Sociedad Cooperativa Andaluza Agrícola Virgen de la Oliva (SCAAVO), de 10.00 a 13.15 horas. La jornada está organizada por el IFAPA y la Delegación Territorial de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural en Málaga, junto al Consejo Regulador,el Ayuntamiento y la propia cooperativa.

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El programa incluye una ponencia sobre la nueva convocatoria de ayudas a inversiones en bodegas, a cargo del Departamento de Promoción Industrial de la Delegación Territorial, y cuatro intervenciones técnicas de los centros IFAPA de Cabra y Rancho de la Merced (Jerez) sobre elaboración de espumosos en infraestructuras clásicas andaluzas, uso de enmiendas bokashi en viñedo y variedades de vid minoritaria.

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