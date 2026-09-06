La Vega de Antequera exportará este año el 60% de su cebolla tardía

La cooperativa Horticultores El Torcal, con sede en la Vega de Antequera, exportará este año en torno al 60% de su campaña de cebolla tardía a los mercados europeos. La cosecha, iniciada a comienzos de agosto alcanzará entre los 12 y 14 millones de kilos repartidos en 250 hectáreas, según la estimación provisional de su gerente, Juan Antonio González.

González calcula que restan dos semanas de trabajo en las parcelas de la comarca, situada en el extremo norte de la provincia de Málaga, en el cruce de las autovías A-45 y A-92. La campaña de la variedad tardía, conocida localmente como reca, se extiende desde finales de agosto hasta finales de septiembre y admite el almacenamiento del producto durante cuatro meses, lo que permite escalonar su comercialización a lo largo del invierno.

El destino de la producción se decide por el tamaño del bulbo. Los calibres de mayor tamaño salen hacia el exterior, mientras que los medianos y pequeños abastecen el mercado peninsular. «Los calibres gordos van dirigidos a la exportación a gran escala y los calibres más medianos, al mercado nacional y también al mercado de Portugal», explica González.

La cebolla tardía se paga esta semana entre 0,20 y 0,24 euros el kilo según calibre y calidad. El precio ha repuntado en los últimos diez o doce días, un giro que González no anticipaba al arrancar la recolección y que sitúa la cotización dentro de los márgenes de los costes de producción.

Ese movimiento llega después de dos campañas negativas para los agricultores de la comarca. Tanto la cebolla temprana como la patata temprana se saldaron este año con pérdidas relevantes, según el gerente. La subida actual permite amortiguar el encarecimiento de los insumos: el gasóleo agrícola ha pasado de 0,96 a 1,30 euros el litro, un incremento del 35%, y los fertilizantes acumulan un alza cercana al 25% arrastrada de ejercicios anteriores. El impacto es mayor en este cultivo porque concentra los riegos en junio y julio.

En términos de volumen, la campaña se mueve en cifras similares a las del año pasado, con una proporción algo superior de calibres gruesos. La siembra se complicó por las borrascas y las lluvias intensas del invierno.