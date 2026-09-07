La Cofradía de Abajo de Antequera aspira a superar los 26,60 metros del bienmesabe más grande del mundo

La Cofradía de Abajo de Antequera y el obrador artesano Piobiem celebrarán el sábado 26 de septiembre la quinta edición del Bienmesabe Más Grande del Mundo, una convocatoria que repartirá 5.300 porciones del dulce conventual en el Paseo Real de la ciudad, entre las 12.00 y las 02.00 horas. Los organizadores aspiran a superar la marca de la edición anterior, cuando la pieza alcanzó los 26,60 metros de longitud.

La cita se enmarca en el calendario festivo de final de verano de la comarca de Antequera, en el norte de la provincia, y tiene como escenario el Paseo Real, uno de los principales espacios de celebración al aire libre del municipio, situado junto al centro histórico. El acceso al recinto será libre. La jornada cuenta con el patrocinio y la colaboración del Ayuntamiento de Antequera, la Diputación Provincial de Málaga y la marca Sabor a Málaga.

La medición de la pieza está prevista a las 17.30 horas, momento en el que arrancará el reparto entre los asistentes, con una duración estimada de hora y media. El ticket, que da derecho a una porción y a una bebida —café, batido, agua o vino dulce de la tierra—, cuesta tres euros en venta anticipada y cuatro el mismo día del evento. Se trata del mismo importe que en la primera edición, celebrada hace cinco años, pese al incremento del coste de las materias primas registrado desde entonces.

La venta anticipada comienza el martes 8 de septiembre en el obrador Piobiem y a través de los miembros de la Junta de Gobierno de la cofradía. La versión sin gluten se adquiere exclusivamente en el obrador, un canal que la organización mantiene centralizado para controlar el número de raciones destinadas a personas celíacas. Esa producción se elabora por separado, lleva etiqueta identificativa y se distribuye en el Paseo Real desde una barra independiente, con el fin de evitar el contacto con la masa del producto convencional.

Un dulce con denominación propia

El bienmesabe es un postre conventual característico de Antequera, elaborado a base de bizcocho, almíbar, crema de yema y almendra, y constituye uno de los emblemas de la repostería tradicional del norte de la provincia de Málaga, junto a la porra antequerana y el mollete, este último amparado por Indicación Geográfica Protegida. La iniciativa persigue reforzar el reconocimiento del dulce fuera del ámbito estrictamente local y vincularlo a la promoción turística de la ciudad, declarada Patrimonio Mundial por la Unesco por el conjunto de los dólmenes de Menga, Viera y El Romeral.

El servicio de barra de comida y bebida abrirá a las 12.00 horas y se mantendrá de forma ininterrumpida hasta el cierre. La organización prepara una gran paella y otros productos de la gastronomía local, con el bienmesabe como postre, y ofrecerá servicio de cena a partir de las 20.00 horas. Quienes no puedan permanecer en el recinto podrán retirar igualmente su porción para llevar.

La programación musical se prolongará durante toda la tarde y la noche, con las actuaciones de Dr. Jones, a partir de las 19.00 horas; Funky Monster Band, sobre las 20.30; y Los Curros, desde las 22.00 y hasta la medianoche, límite autorizado para la música en directo en el recinto. La sesión del DJ DoubleP cerrará la jornada entre las 00.00 y las 02.00 horas.

La recaudación, para el patrimonio cofrade

Los beneficios se destinarán íntegramente a los proyectos de conservación que la corporación mantiene en marcha, sin que se haya definido una actuación nueva para esta edición. Entre los trabajos en curso figuran las labores en el trono del Dulce Nombre, la recuperación de la túnica blanca del Niño y la intervención en la cruz del Cristo de la Buena Muerte. A ello se suman varias mejoras previstas en la imagen de la Virgen con vistas a la salida procesional de 2026.

Juan Pablo Carmona y Félix Jiménez presentaron la convocatoria este lunes en representación de la cofradía. "El fin de esta iniciativa es también muy importante para nosotros. La recaudación sirve exclusivamente a la Cofradía de Abajo y a sus necesidades patrimoniales. Mantener y conservar nuestro patrimonio exige esfuerzo y compromiso continuado, y actividades como esta nos permiten avanzar en esa responsabilidad", señalaron.