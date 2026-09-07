El Colegio de Arquitectos premia la recuperación del Caminito del Rey

El Colegio Oficial de Arquitectos de Málaga ha concedido el Premio Málaga de Arquitectura Década a la recuperación del Caminito del Rey, el itinerario de pasarelas que atraviesa el Desfiladero de los Gaitanes. El fallo, que se ha conocido esta semana, distingue el proyecto que lideró el arquitecto Luis Machuca Santa Cruz y que promovió la Diputación de Málaga. El galardón se enmarca en la edición PMA 2026 de los Premios Málaga de Arquitectura, certamen que organiza la institución colegial con el patrocinio de Porcelanosa, Naxfor Homes, Sigmac y Bega. La categoría Década reconoce intervenciones ejecutadas hace más de diez años, un criterio que permite evaluar el comportamiento de las obras una vez transcurrido un periodo prolongado desde su entrega.

El jurado ha fundamentado su decisión en tres elementos: el tratamiento del entorno, los materiales empleados y el estado del conjunto una década después de su apertura al público. En su motivación, la institución colegial sitúa la intervención como «referente internacional por su diseño respetuoso con el entorno, la durabilidad de los materiales empleados y la capacidad del proyecto para mantener, una década después, toda su vigencia y esencia».

El fallo añade a esos criterios la aportación de la obra a la puesta en valor del paisaje natural del interior de la provincia y su condición de símbolo de una arquitectura capaz de enlazar naturaleza, cultura y territorio. El Caminito del Rey reabrió de forma oficial en marzo de 2015.