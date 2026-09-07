El espectáculo 'Luz y Verso' de Fundación Unicaja llega a Ronda del 18 a 27 de septiembre

Ronda acogerá del 18 al 27 de septiembre 'Luz y Verso', el espectáculo inmersivo de Fundación Unicaja que combina obras maestras de la pintura española, música en directo, poesía y ambientación aromática dentro de un gran domo geodésico de 360 grados instalado en la plaza Teniente Arce.

La experiencia permitirá al público contemplar proyecciones de gran formato de 20 obras maestras del Museo Nacional del Prado mientras escucha un cuarteto de cuerda en directo y versos de algunos de los grandes nombres de la literatura española.

Las entradas para 'Luz y Verso' en Ronda pueden adquirirse desde este lunes a través de la página web de Fundación Unicaja. Tienen un precio solidario de cinco euros, mientras que el acceso será gratuito para los menores de 17 años y los mayores de 65.

Además, toda la recaudación obtenida con las entradas se destinará a la Asociación Rondeña de Alzhéimer (Aroal), entidad que presta apoyo integral a personas con enfermedades neurodegenerativas y a sus familias.

De 'Las Meninas' a Goya dentro de un domo de 360 grados

El espectáculo sitúa al visitante en el centro de un recorrido audiovisual y sensorial en el que pintura, literatura y música se presentan de forma conjunta.

Entre las piezas seleccionadas aparecen 'Las Meninas', de Velázquez; 'El Caballero de la mano en el pecho', de El Greco; y 'La Maja desnuda', de Goya. Las imágenes se combinan con textos de autores como Lope de Vega, Miguel de Cervantes, Antonio Machado y Federico García Lorca, además de composiciones musicales actuales interpretadas en directo.

Según Fundación Unicaja, el proyecto pretende acercar el legado pictórico español a públicos de distintas generaciones mediante una propuesta contemporánea y accesible.

El domo geodésico cuenta con capacidad para 100 personas y dispone de gradas circulares para favorecer una visión envolvente de las proyecciones. Las obras incluidas en el montaje han sido seleccionadas con el asesoramiento de un equipo de especialistas vinculado al proyecto.

La experiencia comienza antes de entrar al espectáculo

La visita a 'Luz y Verso' no se limita al interior del domo. El recorrido comienza en la zona exterior con dos propuestas pensadas como introducción al espectáculo.

Una de ellas es el taller del artista, una recreación del estudio de un pintor en el que se muestran obras animadas y se plantean cuestionarios creativos a los visitantes.

El segundo espacio permite obtener un retrato de época generado mediante Inteligencia Artificial, inspirado en el estilo de los grandes maestros de la pintura.

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Horarios de 'Luz y Verso' en Ronda 'Luz y Verso' permanecerá en Ronda del 18 al 27 de septiembre. De martes a domingo habrá pases a las 18.00 y 20.00 horas, mientras que durante el fin de semana se añadirá una sesión matinal a las 12.00 horas. El horario cambiará durante el último fin de semana: Sábado 26 de septiembre: 11.00, 13.00, 18.00 y 20.00 horas.

11.00, 13.00, 18.00 y 20.00 horas. Domingo 27 de septiembre: 11.00 y 13.00 horas.

Las entradas solidarias cuestan cinco euros y pueden adquirirse a través de Fundación Unicaja. Los menores de 17 años y los mayores de 65 años tienen entrada gratuita.