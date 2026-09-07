Sin oxígeno ni sherpas: el 8.000 de Dani, el bombero de Mollina que partió hacia Nepal

La salida del campo tres, el último antes de la cima, se hace de noche. Por delante quedan entre 20 y 25 horas de actividad sin parar. Nadie ha subido antes la tienda ni la cuerda, nadie carga una botella de oxígeno de repuesto. Lo que hay en la mochila lo ha llevado uno mismo. «Ahí es cuando vas a estar más nervioso, cuando vamos a estar más tensos», admite Dani Gaona, bombero del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga. Todavía no ha pisado Nepal, pero ya tiene la escena en la cabeza. Este sábado, 5 de septiembre de 2026, volaba hacia Katmandú para intentar el Manaslu, de 8.163 metros, la llamada Montaña de los Espíritus. Lo hará sin oxígeno artificial y sin sherpas por encima del campo base, con solo tres campos de altura y junto a Alex Txikon, el primer alpinista que coronó esta cima en invierno. El intento de cumbre está previsto para final de septiembre. Será su primer ochomil.

Por qué renunciar al oxígeno y a los sherpas no tiene que ver con el presupuesto. Tiene que ver con la idea de montaña que se ha hecho desde niño. «El Himalaya se ha convertido un poco en oxígeno artificial, sherpa delante, sherpa detrás. A mí eso le quita el encanto a la montaña», explica Gaona.

«El encanto que yo le veo es sin oxígeno. Que tú subas tus cosas, que tú bajes tus cosas. Para mí es como tiene el toque más auténtico de la montaña», añade.

Una agencia se ocupa de la logística desde Katmandú hasta el campo base. A partir de ahí, montar los campos, equipar la vía y cargar el material corre por cuenta de los alpinistas. «Ya trabajamos nosotros».

Todo empezó a los 14 años. Un vecino practicaba espeleología y escalada, y le dejó probar. «Me enganchó de tal manera que no he parado desde hace 26 años», recuerda. Deportiva, clásica, hielo. Y su escuela está aquí al lado: «Villanueva del Rosario, El Chorro, El Torcal. Los tengo muy cercanos».

El salto al Himalaya lo dio en diciembre de 2024, cuando coronó el Ama Dablam en invierno. «Me aclimaté muy bien. Desde que empecé a escalar me tiraba mucho la montaña de altura y tenía muchas ganas de ir a un ochomil».

La expedición la encabeza Txikon, «uno de los mejores alpinistas del mundo», en palabras de Gaona y está conformada por una decena de personas de diferentes puntos del país.

El trabajo de bombero, dice, tiene «un lado de rescate con cuerdas, de montaña». «Muchas cosas de mi trabajo me van a servir allí en altura. Ojalá que no nos toque ningún rescate», concede Gaona. La expedición dura 35 días y el presupuesto supera los 16.000 euros por persona. La comunidad de propietarios del polígono industrial de Antequera y el consorcio de bomberos, entre otros comercios locales, han hecho posible que podamos contar en menos de un mes que el último alpinista español que coronó un 8.000 es Danie, el bombero de Mollina.