Antequera saca a la calle a su Patrona y Alcaldesa Perpetua, la Virgen de los Remedios

Antequera celebró este martes 8 de septiembre su fiesta local en honor a la Virgen de los Remedios, Patrona y Alcaldesa Perpetua de la ciudad. Cientos de devotos se congregaron en el centro del municipio de la comarca norte de Málaga para presenciar la salida procesional, que partió a las 20.00 horas desde la iglesia de los Remedios, en la calle Infante Don Fernando, sobre el templete de plata.

La jornada supone el cierre del ciclo anual de cultos de la Venerable Esclavitud de Nuestra Señora de los Remedios, la hermandad que custodia la imagen. Durante la mañana, el templo permaneció abierto hasta cerca de las 14.00 horas para permitir la visita de los devotos al camarín de la Patrona. A las 19.00 horas se ofició una misa concelebrada en la sede canónica, y una hora más tarde comenzó el desfile procesional, acompañado musicalmente por la Banda de Música de la Vera Cruz de Almogía, la misma formación que acompaña a la cofradía de los Estudiantes durante la Semana Santa antequerana.

El itinerario previsto discurre por las calles Infante Don Fernando, Lucena, Cantareros y San Luis, con regreso al templo por la misma calle Infante Don Fernando, conocida popularmente en la ciudad como calle Estepa.

Los cultos se iniciaron el pasado 30 de agosto con una novena que se prolongó hasta el 7 de septiembre. Cada jornada arrancaba a las 20.00 horas con la exposición del Santísimo y el rezo del Santo Rosario, y continuaba a las 20.30 horas con la novena y la celebración de la Eucaristía. La víspera del día grande se cerró a medianoche con el canto de la salve y la oración a cargo del vicario episcopal, el trinitario Antonio Jiménez Fuentes.

Una distinción de la Hermandad Monárquica

Al término de la última jornada de novena, el lunes 7 de septiembre, la Hermandad Nacional Monárquica de España impuso a la imagen el Lazo de Dama Gran Cruz, en un acto al que asistieron representantes nacionales y regionales de la institución. Según trasladó la propia hermandad, la distinción responde a la devoción, la historia y el arraigo asociados a la Patrona antequerana.

El ciclo festivo de este año se anunció con la obra del pintor Juan Francisco Martínez Zamora, presentada el pasado 2 de agosto como cartel oficial de los Remedios 2026.

Cinco siglos de vinculación con la ciudad

La documentación histórica sitúa la llegada de la talla a Antequera en 1521. La imagen permaneció durante ocho décadas en el convento de Las Suertes, situado a unas cuatro millas del casco urbano, distancia que dificultaba el ejercicio cotidiano de la devoción. En 1607 los frailes terceros decidieron trasladarla a la ciudad, primero a la ermita de San Bartolomé y, desde 1609, al emplazamiento que ocupa en la actualidad. El antiguo convento de la orden es hoy el palacio consistorial del Ayuntamiento de Antequera.

La imagen fue designada Patrona de la ciudad en 1546, momento en que los cabildos eclesiástico y municipal acordaron celebrar un novenario coincidiendo con la festividad del 8 de septiembre. Se trata de una talla en madera de pino rojo de 66 centímetros de altura, fechada a comienzos del siglo XVI, que responde a la iconografía de la Virgen conductora u Hodegetria y combina rasgos del gótico tardío andaluz con los primeros elementos del Renacimiento. Su intervención restauradora más relevante la firmó el escultor antequerano Miguel Márquez García en 1816.

La construcción del templo se extendió a lo largo de casi un siglo. Los trabajos de muros y bóvedas se asignaron en 1628 a Gonzalo Yáñez y Fernando de Oviedo; la espadaña de piedra la ejecutó el cantero Pedro Arévalo en 1630; y la Capilla Mayor no se dio por concluida hasta 1698. El retablo del altar mayor lo organizaron Francisco José Guerrero y Antonio de Ribera entre 1721 y 1724.

La Venerable Esclavitud se constituyó formalmente en 1711 y el Obispado de Málaga aprobó sus primeras constituciones ese mismo año, con el fin expreso de dar culto y extender la devoción a la imagen. La corporación renovó sus estatutos en 1891. La coronación canónica se celebró el 10 de septiembre de 1922 en el Paseo Real, en una ceremonia oficiada por el arzobispo de Granada, Vicente Casanova Márzol. En 1984 el Ayuntamiento declaró a la Virgen de los Remedios Alcaldesa Perpetua de Antequera, distinción que la imagen porta simbólicamente en la vara de mando de su mano derecha.

Con el regreso de la imagen a su templo concluye el calendario de cultos de la Esclavitud hasta la próxima novena, prevista para finales de agosto de 2027.