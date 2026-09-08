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Declarado un incendio forestal en un paraje de Cútar

El Plan Infoca ha movilizado a cinco medios aéreos y una veintena de bomberos forestales para combatir las llamas

Una imagen del municipio axárquico de Cútar.

Una imagen del municipio axárquico de Cútar. / L. O.

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La Opinión

Málaga

Declarado un incendio forestal en el paraje Lomas de Cútar de la comarca de la Axarquía malagueña este martes.

Un total de cinco medios aéreos y una veintena de bomberos forestales trabajan para controlar un incendio forestal que se ha declarado en la tarde de este martes.

Entre los medios aéreos se encuentran dos aviones de carga en tierra, dos helicópteros ligeros y uno pesado y un vehículo autobomba.

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Además, hay 23 bomberos forestales, una brigada de refuerzo, dos técnicos de operaciones y dos agentes medioambientales.

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