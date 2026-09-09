Moclinejo celebra su Fiesta de Viñeros: talleres, representaciones y verdiales en homenaje a la pasa

Moclinejo rinde homenaje a la uva pasa y a la tradición agrícola de la Axarquía este domingo 13 de septiembre en la XXVI edición de su Fiesta de Viñeros.

“El Día de Viñeros vuelve a rendir homenaje a los agricultores, a los mayores y a las generaciones que han hecho de la viña, la uva moscatel, el vino y la pasa una forma de vida y una seña de identidad de Moclinejo, y que han mantenido vivas sus tradiciones generación tras generación”, ha explicado el alcalde del municipio, Antonio Muñoz Anaya. Este ha recordado que Moclinejo, famoso por sus vinos y vermús, forma parte de la ruta de la pasa junto a las localidades de Cútar, El Borge, Almáchar y Comares.

Por su parte, el diputado provincial Jesús María Claros ha recordado que 2.000 familias viven de la pasa en la Axarquía y que la Diputación apoya este sector a través de Sabor a Málaga, con convenios con el Consejo Regulador y ostentando la vicepresidencia primera de la Asociación SIPAM desde que la UNESCO declaró el sistema de producción de la uva pasa de la Axarquía como Sistema Importante del Patrimonio Agrícola Mundial. Además, la Diputación está involucrada en proyectos como el Centro de Estudios de la Pasa de la Axarquía en Moclinejo, el Museo de la Pasa de Almáchar o el Centro de Interpretación de la Pasa de El Borge.

Talleres, verdiales y representaciones

Durante la Fiesta de Viñeros se escenifican mediante representaciones en vivo tareas agrícolas como la vendimia, el secado de las pasas, la pica, la pisa y la elaboración del vino Moscatel. También se celebran talleres de tareas viñeras, y los asistentes pueden degustar vino, uvas, pasas, hornazos y chacinas, además de borrachuelos y roscos de vino elaborados por los vecinos y vecinas del municipio.

Entre las novedades de esta edición destaca ‘Arte a pie de viña’, una actividad en la que cinco pintoras crearán en directo escenas relacionadas con las labores vitivinícolas al son de los verdiales.

Otra de las novedades la traerán la Banda de Música Nuestra Señora de Gracia y la Panda de Verdiales, que protagonizarán conjuntamente una interpretación especial durante el cierre del acto protocolario. El pregonero de esta edición será Antonio Salado Muñoz, vecino de Moclinejo y estrechamente comprometido con el municipio. Como todos los años, se entregarán los Premios Moscatel a personas, personalidades y asociaciones relevantes del municipio, de la provincia y del territorio Nacional.