Dos muertos en un choque frontal entre un coche y un camión en Alhaurín de la Torre

Dos personas han fallecido este miércoles en un accidente de tráfico en Alhaurín de la Torre después de que el turismo en el que viajaban colisionara frontalmente con un camión.

El siniestro se ha producido a las 15.35 horas en la carretera A-7052, concretamente en el kilómetro 4,7, a la altura de la zona de Peñón Zapata, según han informado a EFE desde el Centro de Control de Tráfico de Málaga.

Mueren el conductor y un pasajero del turismo

Las dos víctimas mortales son el conductor y un pasajero del turismo. Según la información facilitada, el vehículo invadió el carril contrario y terminó chocando frontalmente con el camión.

El conductor del vehículo pesado ha resultado ileso.

Los bomberos tuvieron que intervenir para liberar a los ocupantes del turismo, que quedó totalmente destrozado tras el fuerte impacto.

Cortada la A-7052 tras el accidente

Como consecuencia del fuerte impacto, la circulación ha quedado interrumpida en la A-7052 a la altura del lugar del accidente.

El tráfico está siendo desviado por la Avenida de las Américas de Alhaurín de la Torre mientras permanece afectada la carretera.

Otro accidente mortal esta madrugada en Antequera

El accidente de Alhaurín de la Torre se suma a otro siniestro mortal registrado esta pasada madrugada en la provincia. Un hombre de 48 años falleció en Antequera después de que la moto en la que circulaba cayera a una acequia en el camino de Los Almendros. Los servicios sanitarios desplazados al lugar solo pudieron certificar su muerte.