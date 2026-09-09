Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Más gripe A y covid-19 en la vuelta al coleLa Vuelta llega el viernes a MálagaCómo preparar a los niños para la vuelta al colePaciente de fibrosis pulmonar: “Las cuestas arriba son las que me matan”Málaga se consolida como destino gastronómicoDetonaciones y cortes de tráfico en Málaga este miércoles por un rodajeCarmen Mola convierte Marbella en el escenario de su nueva novelaArranca la Fiesta del Boquerón Victoriano en Rincón de la Victoria
instagramlinkedin

Accidente

Tres heridos en una colisión múltiple en la A-357 por Teba

El Servicio de Emergencias del 112 ha confirmado el traslado de tres varones de 53, 21 y 34 años al Hospital de la Serranía de Ronda tras el siniestro vial

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba / Diputación de Málaga

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Laura Rubio

Laura Rubio

Tres hombres han resultado heridos tras una colisión múltiple en el kilómetro 1 de la A-367, en el término municipal de Teba.

Tres coches han estado implicados en el siniestro, registrado a las 07.45 horas de este miércoles, según han informado fuentes del Consorcio de Bomberos de Diputación.

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba / Diputación de Málaga

Tres hombres heridos

El Servicio de Emegergencias del 112 ha detallado que los heridos son tres varones de 53, 21 y 34 años que han sido trasladados al Hospital de la Serranía de Ronda. Ninguno de los ocupantes del vehículo ha quedado atrapado.

Noticias relacionadas y más

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba / Diputación de Málaga

En el lugar de los hechos se encuentran dotaciones del CPB de la Diputación en Campillos y Ronda, que realizan labores preventivas, desconexión de las baterías y esperan en el lugar a la grúa para la retirada de los vehículos de la vía.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
  2. Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y la gran petalada de este 8 de septiembre
  3. Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
  4. Detonaciones y cortes de tráfico en Málaga por un rodaje en la antigua prisión: fechas y restricciones en la circulación y el aparcamiento
  5. La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
  6. Málaga registra nuevos récords de punta de demanda eléctrica y Endesa relaciona el 'estrés y sobrecarga' de la red por el calor con los apagones
  7. Cierra la escuela infantil 'Con C de Cariño' en Málaga y deja a 80 niños y diez trabajadores en el limbo: 'Es una pena
  8. El Ayuntamiento de Málaga se despide de la edil Elisa Pérez de Siles este jueves

Tres heridos en una colisión múltiple en la A-357 por Teba

Tres heridos en una colisión múltiple en la A-357 por Teba

Una campaña protagonizada por la actriz Esther Arroyo anima a medir la calidad de vida a través del descanso

Una campaña protagonizada por la actriz Esther Arroyo anima a medir la calidad de vida a través del descanso

La Casa de Muñecas de Gabby llega por primera vez a Málaga de la mano del centro comercial Miramar

La Casa de Muñecas de Gabby llega por primera vez a Málaga de la mano del centro comercial Miramar

Lleno total para el Unicaja-Real Madrid del Trofeo Costa del Sol en el Carpena

Lleno total para el Unicaja-Real Madrid del Trofeo Costa del Sol en el Carpena

El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes

El nuevo parque de atracciones que acaba de abrir en Málaga: con 5.000 metros cuadrados de saltos, escalada y toboganes gigantes

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

League of Legends prepara el Acto 2 de la Temporada 3 con una buena batería de novedades

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

DIRECTO | Los noruegos madrugan para el último adiós a Harald V

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)

Amazon rebaja a precio mínimo estas Skechers cómodas y versátiles que combinan con todo (y más ofertas)
Tracking Pixel Contents