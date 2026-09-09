Accidente
Tres heridos en una colisión múltiple en la A-357 por Teba
El Servicio de Emergencias del 112 ha confirmado el traslado de tres varones de 53, 21 y 34 años al Hospital de la Serranía de Ronda tras el siniestro vial
Tres hombres han resultado heridos tras una colisión múltiple en el kilómetro 1 de la A-367, en el término municipal de Teba.
Tres coches han estado implicados en el siniestro, registrado a las 07.45 horas de este miércoles, según han informado fuentes del Consorcio de Bomberos de Diputación.
Tres hombres heridos
El Servicio de Emegergencias del 112 ha detallado que los heridos son tres varones de 53, 21 y 34 años que han sido trasladados al Hospital de la Serranía de Ronda. Ninguno de los ocupantes del vehículo ha quedado atrapado.
En el lugar de los hechos se encuentran dotaciones del CPB de la Diputación en Campillos y Ronda, que realizan labores preventivas, desconexión de las baterías y esperan en el lugar a la grúa para la retirada de los vehículos de la vía.
- Semana de tiempo inestable en la provincia de Málaga: lluvias, tormentas y temperaturas más suaves
- Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y la gran petalada de este 8 de septiembre
- Supermercados y centros comerciales que abren este 8 de septiembre en Málaga: horarios de Mercadona, Lidl, Carrefour y El Corte Inglés
- Detonaciones y cortes de tráfico en Málaga por un rodaje en la antigua prisión: fechas y restricciones en la circulación y el aparcamiento
- La Vuelta llega el viernes a Málaga: este es el recorrido y los horarios de etapa 19ª
- Málaga registra nuevos récords de punta de demanda eléctrica y Endesa relaciona el 'estrés y sobrecarga' de la red por el calor con los apagones
- Cierra la escuela infantil 'Con C de Cariño' en Málaga y deja a 80 niños y diez trabajadores en el limbo: 'Es una pena
- El Ayuntamiento de Málaga se despide de la edil Elisa Pérez de Siles este jueves