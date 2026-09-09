Tres heridos en una colisión múltiple en la A-357 por Teba

Tres hombres han resultado heridos tras una colisión múltiple en el kilómetro 1 de la A-367, en el término municipal de Teba.

Tres coches han estado implicados en el siniestro, registrado a las 07.45 horas de este miércoles, según han informado fuentes del Consorcio de Bomberos de Diputación.

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba / Diputación de Málaga

Tres hombres heridos

El Servicio de Emegergencias del 112 ha detallado que los heridos son tres varones de 53, 21 y 34 años que han sido trasladados al Hospital de la Serranía de Ronda. Ninguno de los ocupantes del vehículo ha quedado atrapado.

Vehículo siniestro tras la colisión múltiple en Teba / Diputación de Málaga

En el lugar de los hechos se encuentran dotaciones del CPB de la Diputación en Campillos y Ronda, que realizan labores preventivas, desconexión de las baterías y esperan en el lugar a la grúa para la retirada de los vehículos de la vía.