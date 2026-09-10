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El Camino del Desfiladero del Tajo de Ronda abre el 16 de septiembre: casi un kilómetro y entradas a 12 euros

La segunda fase permitirá bajar desde el conjunto histórico hasta la base del Puente Nuevo y recorrer una pasarela junto al río Guadalevín; la visita será gratuita para los rondeños

16 de septiembre es la fecha en que abre el nuevo Camino del Desfiladero del Tajo de Ronda.

16 de septiembre es la fecha en que abre el nuevo Camino del Desfiladero del Tajo de Ronda. / defiladero del tajo

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La Opinión

Málaga

Ronda estrenará el próximo 16 de septiembre la segunda fase del Camino del Desfiladero del Tajo, un recorrido de casi un kilómetro que permitirá adentrarse en uno de los enclaves naturales más reconocibles de la ciudad y contemplar desde una nueva perspectiva el entorno del Puente Nuevo.

El itinerario partirá desde el conjunto histórico, descenderá hasta la base del monumento y continuará por una pasarela situada junto al río Guadalevín, en pleno corazón de la garganta. La infraestructura ha sido diseñada por el estudio de Luis Machuca y ejecutada por la empresa Sando.

Emociones fuertes se vivirán en el Camino del Tajo de Ronda.

Emociones fuertes se vivirán en el Camino del Desfiladero de Ronda. / desfiladero del tajo

Cuánto cuesta visitar el Camino del Desfiladero del Tajo

El acceso al recorrido tendrá un precio de 12 euros, mientras que los vecinos de Ronda podrán realizar la visita de manera gratuita. Las entradas ya pueden reservarse a través de la página web desfiladerodeltajo.info.

La empresa municipal Turismo de Ronda será la encargada de gestionar este nuevo atractivo. De momento, según ha explicado el concejal de Turismo y responsable de la entidad, Ángel Martínez, la comercialización no se abrirá a los turoperadores, pese al interés mostrado por estos agentes.

Una pasarela junto al Guadalevín hasta el corazón del Tajo

El nuevo tramo permitirá avanzar junto al río Guadalevín y acercarse también al entorno de los otros dos puentes de Ronda. El objetivo es ofrecer una visión diferente de un espacio en el que confluyen el patrimonio natural y monumental de la ciudad.

La salida del recorrido estará situada en la antigua Ermita de San Miguel, después de que el Ayuntamiento haya acondicionado un inmueble contiguo adquirido por el Consistorio. Este espacio funcionará además como oficina auxiliar de Turismo de Ronda en el entorno de los Baños Árabes.

Desde la plaza de María Auxiliadora parte el camino que desciende hasta la casita de acceso al Desfiladero del Tajo, con vistas al valle durante el recorrido.

Desde la plaza de María Auxiliadora parte el camino que desciende hasta la casita de acceso al Desfiladero del Tajo, con vistas al valle durante el recorrido. / desfiladero del tajo

Más de 160.000 visitas al año desde la apertura de la primera fase

La ampliación llega después del crecimiento experimentado por la primera parte del Camino del Desfiladero del Tajo, abierta al público en 2024 y que actualmente registra más de 160.000 visitas anuales, con una tendencia al alza.

Turismo de Ronda ha organizado además visitas previas para que los propios vecinos pudieran conocer el nuevo trazado antes de su apertura definitiva.

Las entradas ya están a la venta.

El acceso al recorrido tendrá un precio de 12 euros. / desfiladero del tajo

Ronda busca llevar más turistas hasta Padre Jesús y el Arrabal

El Ayuntamiento pretende que el nuevo recorrido contribuya también a repartir mejor los flujos turísticos por la ciudad. Ángel Martínez ha señalado que las zonas de Padre Jesús y el Arrabal han recibido tradicionalmente una menor afluencia de visitantes y que la ubicación de la salida del camino puede ayudar a incorporar estos enclaves a los recorridos habituales.

La intención es además conseguir que quienes visitan Ronda permanezcan más tiempo en la ciudad y aumentar las pernoctaciones, ampliando el recorrido turístico más allá de los puntos de mayor concentración de visitantes.

Más de un millón de euros para completar el proyecto

La construcción del Camino del Desfiladero del Tajo ha supuesto una inversión total de más de un millón de euros.

Noticias relacionadas y más

El Ayuntamiento de Ronda ha contado para desarrollar el proyecto con el apoyo de la Junta de Andalucía en la primera fase y de la Diputación de Málaga en la segunda.

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