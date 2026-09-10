La Diputación licita por 1,9 millones mejoras en el acceso a La Joya en Antequera

La Diputación de Málaga ha sacado a licitación por 1.946.000 euros la segunda fase del arreglo de la carretera MA-4402, de acceso a la pedanía antequerana de La Joya desde la A-343, para solventar los problemas de deformaciones de la plataforma que sufre esta vía. Las obras, con un plazo de ejecución de diez meses, se centrarán en un tramo de casi dos kilómetros y con este nuevo proyecto se completará la mejora de esta vía en todo su trazado, han informado desde la Diputación en una nota.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 30 de septiembre y ha añadido que con esta segunda fase de las obras se solventarán definitivamente los problemas endémicos de la MA-4402, afectada por deformaciones y deterioro de la calzada. El proyecto de mejora de la carretera MA-4402 en el tramo comprendido entre los puntos kilométricos 3+100 y 5+000 contempla la rehabilitación integral de la plataforma, la ejecución de muros de contención o sostenimiento de escollera en los márgenes de la carretera desestabilizados y la reconstrucción de un terraplén, entre otras actuaciones.