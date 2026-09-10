La Junta cifra en 20 millones su inversión en infraestructuras y equipamiento sanitario en la comarca de Antequera desde 2019

La Junta de Andalucía ha destinado algo más de 20 millones de euros a mejorar los centros sanitarios de la comarca de Antequera desde 2019. Así lo ha expuesto este jueves la delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que ha desglosado la cifra en 10,53 millones para obras de infraestructura y 9,57 millones para la adquisición de equipamiento.

Navarro ha presentado este balance en una reunión celebrada en la sede de la Delegación del Gobierno en Málaga con miembros de la Plataforma Sanitaria Zona Norte de Antequera, a la que también han asistido la delegada territorial de Sanidad y Consumo, Lucía Yeves, y la gerente del Área Sanitaria Norte de Antequera, Belén Jiménez.

En el Hospital de Antequera, la actuación de mayor calado ha sido la ampliación de Urgencias, con una inversión superior al millón de euros. La obra conectó directamente este servicio con el área de radiodiagnóstico y sumó una nueva consulta de ecografía y otros espacios asistenciales. El centro incorporó además un segundo TAC con el que, según la Junta, ha duplicado su capacidad diagnóstica y realiza más de 5.000 estudios adicionales al año.

El bloque quirúrgico ha ganado 150 metros cuadrados con la construcción de un quinto quirófano, que ha supuesto 350.000 euros, una actuación que se completó con la mejora de la Unidad de Recuperación Postanestésica (URPA). A ello se suman la reforma integral del Servicio de Digestivo y una inversión de más de 250.000 euros en Oftalmología, destinada a adecuar sus instalaciones y a adquirir un retinógrafo de última generación.

En Atención Primaria, Navarro ha puesto el foco en el centro de salud de Campillo Bajo, que permanecía cerrado desde 2010. La delegada ha asegurado que el Gobierno de Juanma Moreno ha logrado «sacar del cajón del olvido» unas instalaciones que, según ha recordado, cerraron los anteriores gobiernos socialistas. Las obras de reforma integral, presupuestadas en 2,8 millones de euros, ya están en ejecución y permitirán que el centro cuente con 22 consultas para adultos y cinco de pediatría, entre otras dependencias.

En un edificio anexo funciona desde 2022 el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) de Campillo Bajo, que requirió una inversión de 600.000 euros. Según Navarro, este dispositivo evita desplazamientos al hospital a los vecinos de Antequera y contribuye a descongestionar las urgencias hospitalarias.

La delegada también ha destacado la renovación de los gabinetes de salud bucodental del área sanitaria, con más de medio millón de euros invertidos en las zonas de salud de Antequera, Archidona y Campillos, así como la incorporación de este servicio en la zona de Mollina a través de un nuevo gabinete en el centro de salud de Alameda.

El balance recoge igualmente el crecimiento de las plantillas. En Atención Primaria se han creado desde 2019 un total de 52 plazas estructurales, entre ellas de enfermería, medicina y enfermería de refuerzo, pediatría, cuidados paliativos, logopedia, fisioterapia y terapia ocupacional, además de un odontólogo para la Zona Básica de Salud de Mollina. El área dispone actualmente de 93 cupos asistenciales, 15 de ellos de pediatría. Navarro ha añadido que la plantilla media ha crecido incluso por encima de las plazas estructurales, gracias al refuerzo de las coberturas en vacaciones, reducciones de jornada e incapacidades temporales.

En el Hospital de Antequera, los facultativos han pasado de 128 a 158, un 23,4% más; la plantilla de enfermería ha sumado 41 profesionales, un 26,3% más, y la de técnicos en cuidados auxiliares de enfermería (TCAE) ha crecido un 19,4%. En conjunto, el hospital cuenta con 95 profesionales más que en 2019, lo que supone un incremento del 23,3%.

Navarro ha cerrado su intervención defendiendo que estas cifras reflejan «el compromiso del Gobierno de Juanma Moreno con la sanidad de toda la comarca norte de la provincia» y ha asegurado que la Junta seguirá trabajando por una sanidad más cercana y eficiente que responda a las necesidades de los vecinos, «vivan donde vivan».