Alozaina, el pueblo que sabe a aceituna

Hay un momento del año en que Alozaina cambia de olor. El verano comienza a retirarse lentamente, las tardes se acortan y los olivares vuelven a reclamar las manos de quienes llevan generaciones trabajando sus tierras. Entonces llega septiembre. Y con septiembre, “el verdeo”.

Las primeras aceitunas empiezan a desprenderse de las ramas y llenan los capazos. Son frutos destinados a la mesa, recogidos con cuidado, con las manos, para evitar golpes y conservados con el esmero que exige aquello que representa el resultado de todo un año de trabajo.

En Alozaina, septiembre no es solamente septiembre. Es tiempo de aceituna. Es la llegada de la fiebre verde. Por eso, cuando el municipio celebra su Feria de la Aceituna, no está inventando una fiesta alrededor de un producto. Está celebrando una parte de sí mismo. Porque aquí la aceituna no solo se cultiva: se vive.

Casi cien años de una feria

La historia de esta celebración se remonta a 1929, aunque entonces todavía no tenía el nombre con el que hoy se conoce. Aquella primera cita fue la Feria de Septiembre, celebrada en honor del Dulce Nombre de María.

Alozaina contaba entonces con una feria de marcado carácter comercial y ganadero. El 12 de septiembre, vecinos, comerciantes y visitantes se daban cita en el municipio, aprovechando también el movimiento de personas que llegaban desde otros puntos de la provincia después de la Feria de Ronda. Los ganaderos bajaban a Málaga y hacían una parada en Alozaina, y así surgió esta feria de ganado.

Cartel de la Feria de la Aceituna en Alozaina / L.O

Era otro tiempo y era otra Alozaina. La agricultura ocupaba un lugar central en la economía y en la vida cotidiana. Y entre todos los cultivos, el olivar destinado a aceituna de mesa fue adquiriendo progresivamente un protagonismo que terminaría convirtiéndose en una de las señas de identidad del municipio.

La transformación de aquella feria tiene también un nombre propio. Juan Antonio Sánchez Méndez, concejal de Cultura y Fiestas en 1989, fue quien planteó convertir la aceituna en el eje de la celebración. La explicación que ofreció entonces sigue siendo, casi cuatro décadas después, una radiografía de aquella transformación:“Con la mecanización de las tareas del campo cada año mermaba los ganaderos que en la feria compraban y vendían animales. Por otro lado, entendí que teníamos que, de alguna manera, patrocinar nuestro producto estrella que era la aceituna, la mejor del mundo como aceituna de mesa. Así que propuse que la feria se denominase ‘Feria de la Aceituna, en honor del Dulce Nombre de María’, a la junta de festejos y al ayuntamiento. Gustó la idea, se aprobó y hasta hoy”.

La feria cambió de piel porque también estaba cambiando el campo. La mecanización reducía el peso de la actividad ganadera y, al mismo tiempo, la aceituna de mesa adquiría una importancia cada vez mayor para Alozaina. La fiesta encontró así un nuevo argumento sin romper con su pasado.

Cuando llega el verdeo

Desde el pasado jueves 10 y hasta el próximo domingo 23 de septiembre, Alozaina volverá a celebrar su Feria de la Aceituna, con un programa que combina tradición y fiesta: homenaje a los mayores, actuaciones musicales, actividades deportivas, conciertos, degustaciones de la conocida como «reina de Alozaina», concurso de aliño y la procesión de María Santísima del Dulce Nombre de María, acompañada por la banda municipal de música, una de las más antiguas de la provincia de Málaga.

Pero el verdadero protagonista estará en los olivares. Porque el verdeo no es simplemente el comienzo de una campaña agrícola. Es una forma de medir el tiempo. Durante estas semanas, las conversaciones giran alrededor de la cosecha, de la cantidad, del calibre, de la calidad y de unas aceitunas que abandonan el árbol para comenzar otro viaje: el que las llevará de las manos del agricultor a las mesas.

El sábado será el día en que la aceituna tome definitivamente la plaza. COPUSAN, cooperativa mayoritaria; ACENAL y Aceitunas Lima, empresas privadas dedicadas al aliño y comercialización de Aloreñas, en colaboración con el Ayuntamiento, serán los encargados de agasajar a vecinos y visitantes con las primeras aceitunas partidas y aliñadas de la cosecha pechera.

Instalaciones de Copusan / L.O

La Plaza de la Constitución volverá a convertirse en escaparate de sabores y productos locales, con degustaciones de chacinas pecheras de las carnicerías locales Antonio Bellido, Molino y Navarro, además de artesanía y alimentos elaborados de manera artesanal y sostenible.

Y alrededor de las dos de la tarde llegará uno de los momentos más genuinos de la jornada: el tradicional Concurso de Aliño de Aceitunas.

Ese mismo día se entregarán también las distinciones de la celebración: el reconocimiento a Olivarero del Año, Miguel Oña; el correspondiente a Defensa del Territorio, a la asociación Valle Natural Río Grande; y el destinado a la labor informativa y promoción rural, a La Opinión de Málaga, por su defensa, cobertura e información del mundo rural de los municipios malagueños, una labor coordinada por el periodista Alejandro González Santos.

El secreto está en las manos

Si existe un patrimonio que explica la relación de Alozaina con la aceituna no es únicamente la variedad. Es el aliño. Tomillo, hinojo, ajo, pimiento, agua y sal. Los ingredientes pueden escribirse en una receta. Lo difícil es escribir la experiencia.

Porque una cosa es saber qué lleva un buen aliño y otra muy distinta conocer cuándo cada ingrediente está en su punto. Cuánta sal. Cuánto ajo. Cuánto hinojo. Cuánto tiempo. Cuánta paciencia. Y, sobre todo, cuánta mano. Durante generaciones, ese conocimiento pasó de madres a hijos, de abuelas a nietos y de vecinos a vecinos. No hizo falta medir cada ingrediente al milímetro. Se aprendía mirando, ayudando, preguntando y, sobre todo, probando.

El concurso donde compiten los recuerdos

Quizá por eso uno de los actos más singulares de la Feria de la Aceituna sea su Concurso de Aliño de Aceitunas, que este año alcanza su XVIII edición. No es exactamente un concurso de recetas. Es un concurso de recuerdos.

Quienes participan no son las grandes empresas del sector, sino particulares que mantienen en sus casas una tradición aprendida mucho antes de que existieran concursos, etiquetas o denominaciones de origen. Compiten personas que llevan años preparando las mismas aceitunas y que, muchas veces, saben sin necesidad de medir cuándo ha llegado el momento exacto.

Dieciocho ediciones son dieciocho años poniendo sobre una mesa algo que difícilmente puede comprarse en un supermercado: el sabor de una tradición. Cada plato cuenta una historia familiar. Cada aliño conserva una pequeña parte de la memoria de quien lo prepara.

El olivar que sostiene un pueblo

Hay cifras que ayudan a comprender esta historia. En Alozaina existen 1.719 hectáreas de cultivos leñosos, según los últimos datos disponibles del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía. De ellas, 1.365 hectáreas corresponden al olivar destinado a aceituna de mesa de secano.

Más de mil trescientas hectáreas explican por qué la aceituna no puede entenderse simplemente como un producto gastronómico. Es economía, cultura, tradición, esfuerzo, sentimiento, territorio, realidad y pundonor.

La cadena comienza mucho antes de que una aceituna llegue a un plato. Empieza en el olivo y continúa con la recogida, mayoritariamente manual; con la selección del fruto; con el trabajo de las de Alozaina. Por eso resulta más preciso hablar de la aceituna como uno de los grandes motores económicos del municipio que reducir su importancia al calendario festivo.

Y en el centro de todo está ella: la Aloreña.La Aceituna Aloreña de Málaga cuenta con Denominación de Origen Protegida y reúne unas características que la convierten en una de las variedades de mesa más singulares de Andalucía.

Su hueso se desprende con facilidad de la pulpa. Tiene una elevada relación pulpa-hueso, una textura firme y crujiente y una estructura que facilita que los aromas del aliño penetren rápidamente en el fruto.

Pero existe otra característica fundamental. Su menor contenido en oleuropeína —el compuesto responsable del amargor de la aceituna— permite reducir ese amargor mediante un proceso tradicional de agua y sal, sin necesidad de recurrir a la sosa cáustica. Es una manera de elaborar que conecta directamente el producto actual con una tradición transmitida durante generaciones.

COPUSAN: el reto de producit, transformar y volver al mercado

Pero detrás de cada aceituna que llega a una mesa existe también una realidad empresarial que en los últimos años ha estado condicionada por un factor que se repite en buena parte del campo andaluz: la falta de agua.

Así lo explica Antonio Dueñas, presidente de COPUSAN, cooperativa que pertenece desde sus inicios a Hojiblanca y que cuenta con alrededor de 800 socios de Alozaina, Casarabonela, Tolox, Monda, Coín, Pizarra y Álora.

Su diagnóstico sobre la campaña es prudente, pero contiene también un mensaje de recuperación: “Esta campaña se presenta con una calidad excelente, medio alta, tras estos años de sequía y aunque hemos tenido una época de una pluviometría importante, el olivar viene arrastrando un déficit de agua que en un solo año no se recupera fácilmente”.

Antonio Dueñas en la Cooperativa Copusan / Jose Miguel Sepulveda

La frase resume uno de los principales problemas a los que se enfrenta actualmente el sector: la lluvia de un año no borra automáticamente los efectos acumulados de varios años de sequía. La falta de agua ha tenido consecuencias directas sobre la producción y, con ella, sobre la capacidad de las empresas para mantener determinados mercados.

“Durante los últimos años debido a la sequía permanente COPUSAN ha sufrido, como otros muchos productores andaluces, la merma de la producción y por ende la incapacidad de poder abastecer adecuadamente a los clientes”, señala Dueñas.

Pero la cooperativa afronta ahora una segunda tarea: recuperar posiciones con la esperanza de que quede atrás este periodo de sequías y que el olivar remonte en producción manteniendo la calidad del fruto.“Siempre mimamos a nuestros principales clientes que van desde grandes supermercados a importantes comercializadoras nacionales e internacionales que consideran que nuestro producto es el mejor del mercado”, detalla el presidente.

La cuestión ya no es únicamente producir aceituna. También lo es cómo venderla, cómo transformarla y cómo conseguir que el mayor valor posible permanezca en el territorio.

En ese proceso se encuentra COPUSAN. La cooperativa ha pasado de tener su principal actividad comercial en la venta a granel a incrementar el peso del producto envasado y aliñado.“Por esta razón estamos ampliando nuestra línea de comercialización en distintos formatos de aceitunas aliñadas al estilo pechero, directamente para el consumo”, informa Dueñas.cLa estrategia busca acercar el producto al consumidor final y aprovechar precisamente aquello que diferencia a la aceituna de Alozaina: su identidad. “Seguimos creciendo en el sector con la marca Dcoop en distintas grandes superficies a nivel nacional”, añade..

El camino del olivar pechero, por tanto, no termina cuando la aceituna sale del campo. Empieza entonces otra batalla: la de los mercados. El futuro pasa también por vender producto transformado, envasado y con identidad propia. Este próximo martes 15 se iniciará la campaña de verdeo que previsiblemente se extenderá hasta principios de noviembre.

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Casi cien años después de aquella primera Feria de Septiembre de 1929, Alozaina continúa celebrando la llegada de su aceituna. Pero, en realidad, celebra algo mucho más profundo se elebra que todavía existen conocimientos que pasan de padres a hijos. Que aún hay sabores que no necesitan presentación y que determinados paisajes son capaces de explicar a las personas que los habitan.