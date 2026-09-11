El Coincierto celebra en Coín una nueva edición con Barry B como cabeza de cartel

La Diputación de Málaga, a través de Turismo Costa del Sol, ha impulsado la nueva edición del festival Coincierto, que sigue renovándose para «dar voz a las propuestas más frescas y vibrantes» de la escena actual. Barry B será el gran protagonista y cabeza de cartel de esta entrega, que se celebrará el próximo 19 de septiembre y que volverá a llenar de vida la plaza de la Alameda de Coín. Sonidos urbanos, rock, electrónica y actitud se darán la mano en un entorno único y con acceso gratuito.

Así lo dio a conocer el vicepresidente de Territorio Sostenible de la Diputación, Cristóbal Ortega, junto a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, Esperanza González; el alcalde de Coín, Francisco Santos; y Leo Mérida, director de Brisa Music Management, durante la presentación de esta nueva edición de una de las citas musicales con más tradición del Valle del Guadalhorce y que ha situado a Coín en el panorama musical, resaltó ayer la institución provincial.

Junto a Barry B, completan el cartel artistas de vanguardia como Gara Durán, Vinila von Bismark y 90 Roll, acompañados por una cuidada selección de talento local de la mano de Malaje, Buya, Villalobos y Nohe. Como novedad de esta edición, el festival amplía sus espacios sumando la plaza del Pescao como escenario para los artistas emergentes, mientras que la emblemática plaza de la Alameda albergará el resto de directos. Sonidos urbanos, rock, electrónica y actitud se darán la mano en un entorno único.

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Una jornada para la fiesta y la convivencia

La música resonará de manera ininterrumpida, desde las 17.00 horas hasta las 2.00 horas, a lo largo de toda la jornada, transformando el centro del municipio en una auténtica fiesta de convivencia y cultura. Como es habitual, la hostelería de la localidad se sumará al evento ofreciendo la mejor gastronomía para la ocasión en una jornada pensada tanto para los vecinos como para visitantes.