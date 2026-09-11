Prevención, autocuidado, bienestar y participación ciudadana en la I Feria de la Salud de Antequera

Antequera celebrará el próximo jueves 17 de septiembre la primera edición de su Feria de la Salud, una iniciativa promovida por la Red Local de Acción en Salud (RELAS) con la participación del Ayuntamiento de Antequera, el Área Sanitaria Norte de Málaga y diferentes entidades sociales y comunitarias del municipio. La actividad tendrá lugar en el Paseo Real en horario de 16:30 a 20:30 horas y estará abierta a personas de todas las edades.

La iniciativa ha sido presentada este viernes 11 de septiembre en rueda de prensa por la concejal delegada de Salud, María Luisa Enrile; la subdirectora de Enfermería del Área Sanitaria Norte de Málaga, Cristina Alarcón; la enfermera comunitaria Claudia Romero; y Juanjo Romero, en representación de la Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera.

María Luisa Enrile ha destacado la ilusión con la que se afronta esta primera edición de una actividad que nace del trabajo multidisciplinar desarrollado en el seno de la Red Local de Acción en Salud. La Concejal ha subrayado que el principal objetivo es acercar a los ciudadanos información sanitaria «fiable, rigurosa y ofrecida por profesionales», incidiendo especialmente en el papel de la prevención.

«La salud no es cuidarse cuando uno enferma; la salud es cuidarse antes de enfermar», ha señalado Enrile, quien ha remarcado la importancia de anticiparse mediante la adquisición de hábitos saludables, el conocimiento de los factores de riesgo y el acceso a una información adecuada. La Feria está concebida, precisamente, como un espacio de encuentro y participación en el que aprender a cuidar la salud de una forma cercana, práctica y adaptada a todas las edades.

La programación se desarrollará mediante un recorrido por ocho carpas o espacios temáticos dedicados a cuestiones como el riesgo cardiovascular y los hábitos cardiosaludables, los primeros auxilios y la reanimación cardiopulmonar, la prevención y el autocuidado, el bienestar emocional, la prevención de adicciones, los recursos comunitarios y la atención y apoyo a las personas cuidadoras. El planteamiento se enmarca en las distintas líneas de actuación del Plan Local de Salud y persigue reforzar el bienestar físico, emocional y social de la población.

Por su parte, la subdirectora de Enfermería del Área Sanitaria Norte de Málaga, Cristina Alarcón, ha agradecido la colaboración del Ayuntamiento y de la propia Red Local de Acción en Salud para hacer posible esta propuesta en el Paseo Real. Ha definido la Feria como una actividad «pionera» en Antequera, accesible para niños, familias y personas cuidadoras, que combinará aprendizaje y diversión.

La enfermera Claudia Romero ha explicado que los asistentes podrán completar un itinerario por las distintas carpas, donde profesionales y especialistas ofrecerán información y desarrollarán actividades prácticas relacionadas con la prevención cardiovascular, los hábitos saludables, el bienestar emocional, los primeros auxilios o el cuidado de las personas cuidadoras.

El programa incorporará también un componente lúdico y participativo. A las 18:00 horas se desarrollará una clase gratuita de zumba, mientras que las personas que completen el denominado «pasaporte saludable» podrán disfrutar de una merienda saludable y participar en sorteos relacionados con el bienestar y las actividades que ofrece el entorno de Antequera.

La Feria contará además con la implicación del tejido asociativo de la ciudad. Juanjo Romero, en representación de la Plataforma del Voluntariado de la Comarca de Antequera, ha confirmado la participación de la Asociación CALA, la Asociación Española Contra el Cáncer, Corazones Solidarios, la Asociación Resurgir y la Asociación Girasol, que darán a conocer los ámbitos de la salud y los colectivos con los que trabajan. Romero ha agradecido igualmente la colaboración de las empresas y entidades que contribuyen a hacer posible esta primera edición.

María Luisa Enrile ha cerrado la presentación invitando a toda la ciudadanía a acudir al Paseo Real y participar activamente en una propuesta que nace con vocación de continuidad. «Hablar de salud es hablar también de calidad de vida, de prevención, de bienestar y de tener un buen futuro», ha afirmado la concejal, agradeciendo el trabajo de todos los integrantes de RELAS, de los profesionales sanitarios y de las entidades colaboradoras.

La I Feria de la Salud de Antequera responde así al objetivo de promover la salud y el bienestar mediante la participación comunitaria, el trabajo en red y el conocimiento de los recursos disponibles en la ciudad, bajo el lema «Promoviendo salud, creando comunidad».