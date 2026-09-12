La Opinión de Málaga, reconocida en Alozaina por su compromiso con el mundo rural

Alozaina volvió a rendir homenaje este sábado a su producto más emblemático y, al mismo tiempo, a quienes contribuyen a mantener viva la identidad de sus pueblos. En el marco de la jornada central de la Feria de la Aceituna, el Ayuntamiento reconoció a La Opinión de Málaga con el Premio de la Aceituna 2026 por su labor informativa y de promoción del mundo rural.

El galardón fue recogido por el director del periódico, Miguel Ferrary Ojeda, y el redactor jefe Jose María de Loma López, en una jornada marcada por la tradición, la gastronomía y el encuentro de vecinos y visitantes en torno a la Aceituna Aloreña de Málaga.

Miguel Ferrary, director de La Opinión de Málaga, agradece al pueblo de Alozaina este reconocimiento. / Jose Miguel Sepulveda

El reconocimiento supone también un respaldo a la labor de un medio que mantiene entre sus prioridades contar la realidad de los municipios de la provincia, sus historias, tradiciones, problemas e inquietudes, dando protagonismo a agricultores, cooperativas, asociaciones, empresas y vecinos que conforman esa otra Málaga que se extiende más allá de la capital.

“Para nosotros es importante que un pueblo con tanta historia reconozca este trabajo”, señaló Miguel Ferrary. El director de La Opinión de Málaga destacó que “se dice que se quiere mucho a lo que se conoce” y subrayó el conocimiento que el periódico tiene de los pueblos malagueños.

“Conocemos sus historias, sus tradiciones, sus inquietudes, sus necesidades, su voz, que siempre que es posible os abrimos las páginas del periódico”, afirmó Ferrary, quien reivindicó el trabajo del conjunto de la redacción para acercar la realidad de los municipios a toda la provincia.

También JoseMaría de Loma puso el acento en el compromiso del periódico con Alozaina. El redactor jefe recordó su especial vinculación con el municipio, del que fue pregonero de la Feria de la Aceituna hace diez años.

Jose María de Loma recuerda su especial vinculación con Alozaina: fue pregonero de la Feria de la Aceituna hace diez años. / Jose Miguel Sepulveda

“Recibir para un periódico un premio siempre es un estímulo. El periodismo siempre está en crisis, pero siempre sale adelante y siempre estaremos ahí para contar la realidad de Alozaina, la realidad de Málaga y la realidad de su provincia con rigor, honestidad y profesionalidad”, manifestó.

Una fiesta que mira al campo

El homenaje a La Opinión de Málaga se produjo en una jornada que convirtió a la aceituna en protagonista absoluta. Alozaina celebra cada septiembre esta fiesta, heredera de la antigua Feria de Septiembre, coincidiendo con el momento en que el campo se prepara para iniciar el verdeo.

Las cooperativas Copusan, Aceitunas Lima y Acenal ofrecieron degustaciones de Aloreña, mientras el tradicional concurso de aceitunas aliñadas volvió a poner en valor las recetas familiares. El primer premio fue para Ana María Zambrana Navarro, el segundo para Francisco Miguel Zambrana Sánchez y el tercero para Juana Chaves Pérez, vecina que acumula varios premios en el aliño de la Aloreña.

La jornada tuvo además uno de sus momentos más emotivos con la elección por sorpresa de María Chaves como Reina de la Aceituna 2026, que reivindicó el orgullo de Alozaina y de su producto, al que definió como la “pata negra de las aceitunas del mundo”.

Día festivo y lleno de verdiales el que se vivió en Alozaina. / Jose Miguel Sepulveda

Tres reconocimientos con un mismo mensaje

El Ayuntamiento completó los reconocimientos con el título de Olivarero del Año, concedido a Miguel Oña Sepúlveda, y la distinción a la Asociación Valle Natural Río Grande por su labor en defensa del territorio y el patrimonio natural.

Tres premios y tres maneras de defender Alozaina: trabajando la tierra, protegiendo el territorio y contando lo que sucede en él.

Con la Feria llega también el anuncio de una nueva campaña. El verdeo está a las puertas y los olivares volverán a llenarse de agricultores y jornaleros. La fiesta deja paso al trabajo, mientras la Aloreña emprende de nuevo el camino desde los campos de Alozaina hasta las mesas.

El pueblo se volcó con este ya tradicional Premio de la Aceituna. / Jose Miguel Sepulveda

Y entre ese campo que se cultiva, ese territorio que se protege y esa realidad que se cuenta, quedó este año el reconocimiento a La Opinión de Málaga, por mantener abierta una ventana permanente a los pueblos de la provincia.

La fiesta termina. El verdeo comienza. Y la Málaga rural sigue teniendo historias que contar en este periódico tan malagueño como la Aloreña y con auténtico sabor a tradición celebra este reconocimiento que es en definitiva el de todos nuestros lectores